Tuyển Giám sát sản xuất DHL Supply Chain làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

• Làm việc, trao đổi thường xuyên với Khách hàng và Khối Vận chuyển để nhận kế hoạch, quy trình và thời gian giao hàng của đơn hàng

• Làm việc với các team cho bất kỳ trường hợp bất thường và yêu cầu đặc biệt nào

• Lập kế hoạch, nguồn lực và báo cáo các hoạt động cơ bản hàng ngày để đảm bảo giao hàng cho khách hàng / đại lý / vận tải.

• Theo dõi thời gian làm việc của các thành viên và lên kế hoạch OT để tuân thủ chính sách của công ty

• Giám sát Đội ngũ tuân thủ và tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn vận hành, quy chế, chính sách của Công ty

• Ghi nhận lại những bất thường trong hoạt động hàng ngày cơ bản để theo dõi và cải thiện

• Đào tạo WIs cho người vận hành định kỳ

• Tham gia phát triển và cải tiến hệ thống Operation WIs

• Lập báo cáo ban đầu, điều tra và theo dõi sự an toàn trong vận hành hàng ngày

• Gắn kết, khích lệ các nhân viên trong đội ngũ

• Có hiểu biết về 5S, an toàn và bảo mật

• Giờ làm việc theo ca ( ca 1: 06-14h, ca 2: 14-22h, ca hành chính)