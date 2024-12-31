Tuyển Giám sát sản xuất DHL Supply Chain làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại DHL Supply Chain
- Bình Dương: Kho 21, ICD Tân Cảng Sóng Thần, Đường DT743, Bình Hòa, Thành Phố Thuận An, Bình Dương
Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
• Làm việc, trao đổi thường xuyên với Khách hàng và Khối Vận chuyển để nhận kế hoạch, quy trình và thời gian giao hàng của đơn hàng
• Làm việc với các team cho bất kỳ trường hợp bất thường và yêu cầu đặc biệt nào
• Lập kế hoạch, nguồn lực và báo cáo các hoạt động cơ bản hàng ngày để đảm bảo giao hàng cho khách hàng / đại lý / vận tải.
• Theo dõi thời gian làm việc của các thành viên và lên kế hoạch OT để tuân thủ chính sách của công ty
• Giám sát Đội ngũ tuân thủ và tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn vận hành, quy chế, chính sách của Công ty
• Ghi nhận lại những bất thường trong hoạt động hàng ngày cơ bản để theo dõi và cải thiện
• Đào tạo WIs cho người vận hành định kỳ
• Tham gia phát triển và cải tiến hệ thống Operation WIs
• Lập báo cáo ban đầu, điều tra và theo dõi sự an toàn trong vận hành hàng ngày
• Gắn kết, khích lệ các nhân viên trong đội ngũ
• Có hiểu biết về 5S, an toàn và bảo mật
• Giờ làm việc theo ca ( ca 1: 06-14h, ca 2: 14-22h, ca hành chính)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại DHL Supply Chain Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại DHL Supply Chain
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
