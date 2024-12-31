Tuyển Giám sát sản xuất DHL Supply Chain làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám sát sản xuất DHL Supply Chain làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

DHL Supply Chain
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
DHL Supply Chain

Giám sát sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại DHL Supply Chain

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Kho 21, ICD Tân Cảng Sóng Thần, Đường DT743, Bình Hòa, Thành Phố Thuận An, Bình Dương

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

• Làm việc, trao đổi thường xuyên với Khách hàng và Khối Vận chuyển để nhận kế hoạch, quy trình và thời gian giao hàng của đơn hàng
• Làm việc với các team cho bất kỳ trường hợp bất thường và yêu cầu đặc biệt nào
• Lập kế hoạch, nguồn lực và báo cáo các hoạt động cơ bản hàng ngày để đảm bảo giao hàng cho khách hàng / đại lý / vận tải.
• Theo dõi thời gian làm việc của các thành viên và lên kế hoạch OT để tuân thủ chính sách của công ty
• Giám sát Đội ngũ tuân thủ và tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn vận hành, quy chế, chính sách của Công ty
• Ghi nhận lại những bất thường trong hoạt động hàng ngày cơ bản để theo dõi và cải thiện
• Đào tạo WIs cho người vận hành định kỳ
• Tham gia phát triển và cải tiến hệ thống Operation WIs
• Lập báo cáo ban đầu, điều tra và theo dõi sự an toàn trong vận hành hàng ngày
• Gắn kết, khích lệ các nhân viên trong đội ngũ
• Có hiểu biết về 5S, an toàn và bảo mật
• Giờ làm việc theo ca ( ca 1: 06-14h, ca 2: 14-22h, ca hành chính)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại DHL Supply Chain Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DHL Supply Chain

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

DHL Supply Chain

DHL Supply Chain

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 7th Floor, e.Town 3, 364 Cong Hoa, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

