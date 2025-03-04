Tuyển Giám sát sản xuất Rich Products Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

- Kiểm tra quá trình sản xuất để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng sản phẩm theo quy định.

- Giám sát lịch trình CIP/COP cho thiết bị sản xuất để đảm bảo rằng tất cả các thiết bị phải được vệ sinh trước khi sử dụng.

- Hỗ trợ team QA trong việc kiểm tra các vấn đề về chất lượng sản phẩm, kiểm tra thành phẩm, xử lý hệ thống dữ liệu và hồ sơ chất lượng.

- Kiểm tra chất lượng nguyên liệu thô được sử dụng trong ngày tại các công đoạn sản xuất.

- Kiểm tra hiệu năng hàng thành phẩm.

- Lập kế hoạch và gửi mẫu thành phẩm đến Phòng thí nghiệm thứ 3 để thử nghiệm theo yêu cầu của Luật/Khách hàng.

- Lưu giữ và duy trì hồ sơ cũng như hệ thống dữ liệu chất lượng sản phẩm.

- Các nhiệm vụ và trách nhiệm khác do Trưởng phòng/Giám sát QA giao.