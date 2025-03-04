Tuyển Giám sát sản xuất Rich Products Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám sát sản xuất Rich Products Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Rich Products Vietnam
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Rich Products Vietnam

Giám sát sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại Rich Products Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 27 Đường Số 3 VSIP II, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Binh Duong, Vietnam

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra quá trình sản xuất để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng sản phẩm theo quy định.
- Giám sát lịch trình CIP/COP cho thiết bị sản xuất để đảm bảo rằng tất cả các thiết bị phải được vệ sinh trước khi sử dụng.
- Hỗ trợ team QA trong việc kiểm tra các vấn đề về chất lượng sản phẩm, kiểm tra thành phẩm, xử lý hệ thống dữ liệu và hồ sơ chất lượng.
- Kiểm tra chất lượng nguyên liệu thô được sử dụng trong ngày tại các công đoạn sản xuất.
- Kiểm tra hiệu năng hàng thành phẩm.
- Lập kế hoạch và gửi mẫu thành phẩm đến Phòng thí nghiệm thứ 3 để thử nghiệm theo yêu cầu của Luật/Khách hàng.
- Lưu giữ và duy trì hồ sơ cũng như hệ thống dữ liệu chất lượng sản phẩm.
- Các nhiệm vụ và trách nhiệm khác do Trưởng phòng/Giám sát QA giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thực phẩm
- 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực phẩm.
- Kiến thức về tiêu chuẩn GMP và HACCP.
- Thành thạo Microsoft Office và Excel.
- Khả năng giải quyết vấn đề và khắc phục sự cố.

Tại Rich Products Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Rich Products Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Rich Products Vietnam

Rich Products Vietnam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 182 Đường Lê Đại Hành, Phường 15, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-san-xuat-thu-nhap-thuong-luong-tai-binh-duong-job343737
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Tuyển Giám sát sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Masan Consumer Holdings
Tuyển Giám sát sản xuất Masan Consumer Holdings làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Masan Consumer Holdings
Hạn nộp: 08/09/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton
Hạn nộp: 04/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)
Hạn nộp: 20/08/2025
Hải Phòng Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm The American School (TAS)
Tuyển Giám sát sản xuất The American School (TAS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
The American School (TAS)
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần AVT International
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần AVT International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần AVT International
Hạn nộp: 01/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons
Hạn nộp: 07/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Carlsberg Vietnam
Tuyển Giám sát sản xuất Carlsberg Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Carlsberg Vietnam
Hạn nộp: 24/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 08/05/2025
Sơn La Quảng Ninh Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Tuyển Giám sát sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Masan Consumer Holdings
Tuyển Giám sát sản xuất Masan Consumer Holdings làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Masan Consumer Holdings
Hạn nộp: 08/09/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton
Hạn nộp: 04/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)
Hạn nộp: 20/08/2025
Hải Phòng Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm The American School (TAS)
Tuyển Giám sát sản xuất The American School (TAS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
The American School (TAS)
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần AVT International
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần AVT International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần AVT International
Hạn nộp: 01/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons
Hạn nộp: 07/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Carlsberg Vietnam
Tuyển Giám sát sản xuất Carlsberg Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Carlsberg Vietnam
Hạn nộp: 24/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 08/05/2025
Sơn La Quảng Ninh Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám sát sản xuất CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám sát sản xuất Phuc Thang Fine Furniture Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Phuc Thang Fine Furniture Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất DHL Supply Chain làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận DHL Supply Chain
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Rich Products Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Rich Products Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm