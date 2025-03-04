Tuyển Giám sát sản xuất Rich Products Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại Rich Products Vietnam
- Bình Dương: 27 Đường Số 3 VSIP II, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Binh Duong, Vietnam
Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm tra quá trình sản xuất để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng sản phẩm theo quy định.
- Giám sát lịch trình CIP/COP cho thiết bị sản xuất để đảm bảo rằng tất cả các thiết bị phải được vệ sinh trước khi sử dụng.
- Hỗ trợ team QA trong việc kiểm tra các vấn đề về chất lượng sản phẩm, kiểm tra thành phẩm, xử lý hệ thống dữ liệu và hồ sơ chất lượng.
- Kiểm tra chất lượng nguyên liệu thô được sử dụng trong ngày tại các công đoạn sản xuất.
- Kiểm tra hiệu năng hàng thành phẩm.
- Lập kế hoạch và gửi mẫu thành phẩm đến Phòng thí nghiệm thứ 3 để thử nghiệm theo yêu cầu của Luật/Khách hàng.
- Lưu giữ và duy trì hồ sơ cũng như hệ thống dữ liệu chất lượng sản phẩm.
- Các nhiệm vụ và trách nhiệm khác do Trưởng phòng/Giám sát QA giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực phẩm.
- Kiến thức về tiêu chuẩn GMP và HACCP.
- Thành thạo Microsoft Office và Excel.
- Khả năng giải quyết vấn đề và khắc phục sự cố.
Tại Rich Products Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Rich Products Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
