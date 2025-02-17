Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

- Giám sát thi công các hạng mục, công trình theo sự phân công của cán bộ quản lý

- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường. Cập nhật thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày

- Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo thiết kế và biện pháp đã duyệt

- Hướng dẫn các đội thi công tại khu vực mình giám sát về nội quy kỷ luật, yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công

- Làm đầu mối giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh theo thực tế thi công trên công trường.

- Quản lý hao hụt vật tư, tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động, khối lượng thi công trong khu vực mình giám sát

- Thực hiện công việc quản lý và hoàn thiện hồ sơ

- Kiểm tra khối lượng, đo vẽ hoàn công các phần công việc mình giám sát và các phần công việc khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng công trường

- Thực hiện các công tác hồ sơ khác theo phân công của cấp trên.