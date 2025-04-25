Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Toà Nhà Quý hạnh, 165 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trung, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Khảo sát hiện trạng công trình trước khi thi công

Giám sát và quản lý công trình từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thiện (khảo sát, kiểm tra bản vẽ, theo dõi dự án…) làm việc trực tiếp tại công trình

Điều phối công việc cho phù hợp với tiến độ công trình

Quản lý & chủ động điều phối các công việc phát sinh tại công trình

Đọc và hiểu các bản vẽ kỹ thuật liên quan đến công việc tại công trình

Kiểm tra vật liệu, làm việc với nhà thầu phụ và công nhân thi công để đảm bảo đúng với bản vẽ và kịp tiến độ thi công của công trình

Kiểm soát tiến độ, chất lượng thi công công trình

Thường xuyên cập nhật & báo cáo công việc cho ban quản lý

Nghiệm thu khối lượng công trình

Các công việc cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trên 01 năm.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng

Trung thực có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 triệu - 18 triệu + % hoa hồng công trình, upto 17-20tr

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp

12 ngày phép năm và ngày nghỉ sinh nhật hưởng nguyên lương (theo quy định của công ty).

Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo luật Lao động.

Du lịch hằng năm cùng công ty.

Lương tháng 13 cuối năm + thưởng tết theo doanh thu công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON

