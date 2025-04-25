Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON
- Hà Nội: Tầng 3, Toà Nhà Quý hạnh, 165 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trung, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Khảo sát hiện trạng công trình trước khi thi công
Giám sát và quản lý công trình từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thiện (khảo sát, kiểm tra bản vẽ, theo dõi dự án…) làm việc trực tiếp tại công trình
Điều phối công việc cho phù hợp với tiến độ công trình
Quản lý & chủ động điều phối các công việc phát sinh tại công trình
Đọc và hiểu các bản vẽ kỹ thuật liên quan đến công việc tại công trình
Kiểm tra vật liệu, làm việc với nhà thầu phụ và công nhân thi công để đảm bảo đúng với bản vẽ và kịp tiến độ thi công của công trình
Kiểm soát tiến độ, chất lượng thi công công trình
Thường xuyên cập nhật & báo cáo công việc cho ban quản lý
Nghiệm thu khối lượng công trình
Các công việc cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng
Trung thực có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và gắn bó lâu dài.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp
12 ngày phép năm và ngày nghỉ sinh nhật hưởng nguyên lương (theo quy định của công ty).
Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo luật Lao động.
Du lịch hằng năm cùng công ty.
Lương tháng 13 cuối năm + thưởng tết theo doanh thu công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
