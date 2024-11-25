Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 09 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An

- Miền Nam, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình với vai trò Chủ đầu tư.
Kiểm tra điều kiện khởi công, Năng lực (theo hồ sơ dự thầu và hợp đồng), Nhân lực, Thiết bị (trước khi vào công trình), giấy phép máy móc kiểm định an toàn,...
Kiểm tra vật tư trước khi vào công trường (chứng nhận, chất lượng, kết quả thí nghiệm hợp chuẩn,...)
Tham gia đánh giá và kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp an toàn, cháy nổ,...
Tổ chức cuộc họp các bên khi cần thiết để xử lý hiện trường.
Ghi chép, báo cáo hằng tuần về tiến độ, an toàn chụp ảnh, báo cáo hằng tuần về hình hình thi công, kế hoạch, chất lượng, các biên bản làm việc với nhà Thầu.
2. Giám sát khối lượng thi công
Lập biện pháp thi công, tiến độ thi công, báo cáo cập nhật khối lượng thi công thực tế tại công trường về công ty
Kiểm tra, nghiệm thu gói thầu theo quy định.
Đôn đốc, kiểm tra bản vẽ thi công và hoàn công, đôn đốc thanh quyết toán, kiểm soát khối lượng phát sinh.
Quản lý kiểm tra và tập hợp hồ sơ sau khi hoàn tất.
3. Giám sát bảo vệ môi trường, an toàn lao động, PCCC, An ninh trên công trường.
Phối hợp với các bộ phận khác với Nhà Thầu về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, công tác cháy nổ,... tham gia các buổi họp.
Xử lý vi phạm, lập biên bản xử phạt các lỗi vi phạm.
4. Giám sát trong giai đoạn nghiệm thu.
Đôn đốc nhà Thầu lập quy trình bảo hành công trình xác nhận và trình cấp đầu tư chấp thuận quy trình.
Xác nhận các hạng mục công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng.
Phối hợp với các bên nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
Phối hợp các bên thực hiện hoàn công (nếu có).
5. Công tác hồ sơ và chất lượng.
Đôn đốc, kiểm tra hồ sơ shop-drawing, hồ sơ thanh quyết toán.
Kiểm tra đảm bảo chất lượng công trình theo hồ sơ thiết kế.
Kiểm tra hồ sơ năng lực nhà Thầu đáp ứng đủ năng lực trước khi thực hiện dự án.
Thực hiện xử lý các công việc trong phạm vi và báo cáo cấp trưởng.
Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 23 đến 28 tuổi. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật công trình xây dựng hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Có 1 - 3 năm kinh nghiệm tham gia giám sát, thiết kế, thi công các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp có quy mô tương đương.
Thông thạo một số các phần mềm: Autocad, Sap, Etab, MS office, ... Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo Tekla Structure.
Ứng viên có chứng chỉ hành nghề thiết kế và giám sát hạng I hoặc hạng II là một lợi thế.
Trung thực, có khả năng chịu áp lực, kỹ năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm, trung thực, làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm.
Ưu tiên ứng viên chấp nhận đi công tác các Dự án theo phân công của Trưởng ban.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực và vị trí.
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 24/24.
Khám sức khỏe định kì hằng năm.
Phụ cấp đồng phục hằng năm.
Phụ cấp khác theo quy định của Luật Lao động và Tập đoàn.
Lộ trình đào tạo rõ ràng và cơ hội thăng tiến cao.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

