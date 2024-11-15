Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xây Dựng Thiên An làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lập kế hoạch, thiết kế và triển khai bản vẽ, tính toán kết cấu.

- Chịu trách nhiệm về bản thiết kế và chất lượng công trình.

- Tổ chức thi công và theo dõi tiến trình của những dự án thuộc địa bàn phụ trách.

- Dự thảo ngân sách của dự án.

- Theo dõi và đảm bảo các công việc được hoàn tất đúng thời hạn và trong ngân sách cho phép.

- Phối hợp tốt với khách hàng, các nhà thầu cũng như các kỹ sư xây dựng trong dự án

- Giám sát và quản lý công trình xây dựng (kế hoạch, an toàn, tiêu chuẩn và những vấn đề kỹ thuật liên quan)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm : từ 1-3 năm

-Trình độ : đạị học

- Có kinh nghiệm thi công nhà xưởng công nghiệp và nhà dân dụng.

- Kỹ năng và kinh nghiệm: Làm việc theo nhóm, giao tiếp tốt.

- Sử dụng thành tạo Tin học Văn phòng, Autocad và phần mềm tính kết cấu.

- Sức khỏe tốt, năng động, nhiệt tình với công việc, chuyên cần, cầu tiến, hòa đồng.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xây Dựng Thiên An Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng trợ cấp tùy vị trí công tác.

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động (BHYT & BHXH) và các quyền lợi khác theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng lương thưởng trong các dịp lễ lớn theo chính sách của công ty.

- Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và mức độ cống hiến.

- Thưởng lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xây Dựng Thiên An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin