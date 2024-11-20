Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Xây Dựng U&I làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường 30/04 phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến chất lượng để trình duyệt: Tài liệu về hệ thống QLCL dự án, hồ sơ trình duyệt về vật tư, vật liệu sử dụng ở dự án.

Tổ chức nghiệm thu vật tư, vật liệu và các bước thi công trong quá trình thực hiện dự án.

Kiểm soát tiến độ, chất lượng của các tài liệu về quản lý chất lượng phụ trách (hồ sơ trình duyệt vật tư, vật liệu, hồ sơ biện pháp, hồ sơ nghiệm thu,...);

Giám sát sự tuân thủ các yêu cầu về chất lượng trong quá trình thực hiện dự án

Tham gia nghiệm thu và lập hồ sơ chất lượng dự án

Giám sát chất lượng thi công, giám sát tiến độ và biện pháp thi công.

Thực hiện công tác giám sát các hạng mục được phân công, giải quyết và có biện pháp xử lý kịp thời các vướng mắc, sự cố thi công trên công trường

• Lập hợp đồng xây dựng và các hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.

• Chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của hồ sơ.

• Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp (Chỉ huy trường/ Chỉ Huy Phó).

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đăng/ Đại học chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Nam tuổi từ 26 (1998) đến 40 (1984).

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm giám sát thi công các công trình xây dựng.

Nắm vững các quy trình, tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật trong xây dựng.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, lập kế hoạch và quản lý tiến độ.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng U&I Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 tr đến 18 tr, thử việc 1 tháng đến 2 tháng. Sau khi kết thúc thử việc sẽ:

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.

Phòng HCNS thân thiện, hỗ trợ nhiệt tình trong công việc, hòa đồng.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng các chế độ thưởng, phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng U&I

