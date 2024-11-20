Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Xây Dựng U&I làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Xây Dựng U&I làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng U&I
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng U&I

Giám sát dự án/công trình/thi công

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng U&I

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Đường 30/04 phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến chất lượng để trình duyệt: Tài liệu về hệ thống QLCL dự án, hồ sơ trình duyệt về vật tư, vật liệu sử dụng ở dự án.
Tổ chức nghiệm thu vật tư, vật liệu và các bước thi công trong quá trình thực hiện dự án.
Kiểm soát tiến độ, chất lượng của các tài liệu về quản lý chất lượng phụ trách (hồ sơ trình duyệt vật tư, vật liệu, hồ sơ biện pháp, hồ sơ nghiệm thu,...);
Giám sát sự tuân thủ các yêu cầu về chất lượng trong quá trình thực hiện dự án
Tham gia nghiệm thu và lập hồ sơ chất lượng dự án
Giám sát chất lượng thi công, giám sát tiến độ và biện pháp thi công.
Thực hiện công tác giám sát các hạng mục được phân công, giải quyết và có biện pháp xử lý kịp thời các vướng mắc, sự cố thi công trên công trường
• Lập hợp đồng xây dựng và các hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.
• Chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của hồ sơ.
• Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp (Chỉ huy trường/ Chỉ Huy Phó).

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đăng/ Đại học chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành liên quan.
Nam tuổi từ 26 (1998) đến 40 (1984).
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm giám sát thi công các công trình xây dựng.
Nắm vững các quy trình, tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật trong xây dựng.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, lập kế hoạch và quản lý tiến độ.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng U&I Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 tr đến 18 tr, thử việc 1 tháng đến 2 tháng. Sau khi kết thúc thử việc sẽ:
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.
Phòng HCNS thân thiện, hỗ trợ nhiệt tình trong công việc, hòa đồng.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng các chế độ thưởng, phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng U&I

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng U&I

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng U&I

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà U&I, số 158 Ngô Gia Tự, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-qa-qc-thu-nhap-12-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job253515
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 12 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 16/06/2025
Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Hạn nộp: 14/06/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/05/2025
Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 10/05/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Hạn nộp: 22/04/2025
Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ
Hạn nộp: 21/04/2025
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đức Bảo
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đức Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đức Bảo
Hạn nộp: 19/04/2025
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân
Hạn nộp: 18/04/2025
Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH
Hạn nộp: 13/04/2025
Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Còn 28 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Còn 22 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Còn 10 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Còn 286 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Còn 286 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Hạn nộp: 09/10/2025
Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 12 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 16/06/2025
Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Hạn nộp: 14/06/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/05/2025
Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 10/05/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Hạn nộp: 22/04/2025
Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ
Hạn nộp: 21/04/2025
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đức Bảo
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đức Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đức Bảo
Hạn nộp: 19/04/2025
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân
Hạn nộp: 18/04/2025
Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH
Hạn nộp: 13/04/2025
Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất