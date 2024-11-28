Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH MINH PHÚ ICC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B14, Khu Đấu Giá Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Khảo sát dự án, lên phương án, lập kế hoạch thi công, biện pháp thi công nội thất, xây dựng ... từ giai đoạn chào thầu.

- Lập tiến độ, kiểm soát thi công phối hợp cùng bộ phận Thiết kế - Dự toán, thanh quyết toán.

- Sắp xếp công việc cho các thầu phụ/tổ đội thi công nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình.

- Nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm thi công với chủ đầu tư, các thầu phụ/tổ đội.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành xây dựng, nội thất. Ưu tiên ứng viên đã có bằng cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng, chứng chỉ giám sát

- Có 02 năm kinh nghiệm với vai trò giám sát thi công xây dựng, cải tạo sửa chữa, nội thất. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thực hiện các dự án vốn ngân sách.

- Quản lý tổng thể các thầu phụ (xây dựng, cơ điện, điều hòa, nội thất, phòng cháy ...). Kỹ năng quản lý, thiết lập tiến độ và kể hoạch thi công hiệu quả.

- Phối hợp tốt giữa thiết kế - dự toán trong giai đoạn chào thầu để có phương án chào thầu tối ưu nhất.

Tại CÔNG TY TNHH MINH PHÚ ICC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng cạnh tranh, Thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn trực tiếp.

( Ứng viên đã có bằng cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng, chứng chỉ giám sát là một lợi thế khi đàm phán chế độ đãi ngộ).

- Có cơ chế thưởng theo dự án hoàn thành.

- Chính sách bảo hiểm, chế độ đãi ngộ và phúc theo quy định của nhà nước.

- Môi trường chuyên nghiệp, thân thiện

- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH PHÚ ICC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.