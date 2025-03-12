Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
- Hà Nội:
- Tòa nhà Audi Số 8 Phạm Hùng, P Mế Trì, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
Quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm triển khai các dự án / nhóm dự án được phân công.
Chịu trách nhiệm về vấn đề kỹ thuật lắp đặt, chất lượng, biện pháp thi công của toàn bộ dự án, bao gồm cả bóc tách vật tư ban đầu, chuẩn hóa vật tư lắp đặt, bản vẽ lắp đặt.
Lập phương án, tổ chức triển khai, đôn đốc hàng hóa, tổ đội thầu phụ, giám sát việc thi công lắp đặt đối với từng dự án được phân công.
Lập và giám sát việc thực hiện các phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thi công theo các quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu của chủ đầu tư.
Tham gia công tác kiểm tra mặt bằng, chịu trách nhiệm các thông số khảo sát thực tế, phối hợp với các nhà thầu khác (xây dựng, nội MEP, nội thất, v.v.) hoặc nội bộ (P. Thiết kế, Nhà máy, P. Mua hàng) liên quan đến các dự án được phân công phụ trách.
Lập kế hoạch công việc sát với tình hình thực tế của dự án để lên kế hoạch làm việc tuần, tháng, toàn dự án. Kiểm soát việc chấm công, tăng ca tránh lãng phí, kiểm soát khối lượng, chất lượng, tiến độ công việc thực hiện tại công trình và báo cáo cấp trên bằng văn bản vào cuối mỗi tuần làm việc với đầy đủ hình ảnh mình họa, kèm theo đề xuất/kiến nghị, nếu có.
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên môn: Cơ khí, điện-điện lạnh. Đọc, hiểu và triển khai tốt các bản vẽ kỹ thuật.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Vi tính: Sử dụng thành thạo Windows, Word, Excel, Ms. Project, AutoCad, v.v.
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm trở lên trong việc quản lý, giám sát thi công.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
Lương/ thưởng,
phụ cấp công trình
Chế độ BHXH, Y tế, Tai nạn
Lương tháng 13
Thưởng lễ/ tết/ hiếu/ hỉ
