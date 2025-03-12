Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING

Giám sát dự án/công trình/thi công

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Audi Số 8 Phạm Hùng, P Mế Trì, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm triển khai các dự án / nhóm dự án được phân công.
Chịu trách nhiệm về vấn đề kỹ thuật lắp đặt, chất lượng, biện pháp thi công của toàn bộ dự án, bao gồm cả bóc tách vật tư ban đầu, chuẩn hóa vật tư lắp đặt, bản vẽ lắp đặt.
Lập phương án, tổ chức triển khai, đôn đốc hàng hóa, tổ đội thầu phụ, giám sát việc thi công lắp đặt đối với từng dự án được phân công.
Lập và giám sát việc thực hiện các phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thi công theo các quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu của chủ đầu tư.
Tham gia công tác kiểm tra mặt bằng, chịu trách nhiệm các thông số khảo sát thực tế, phối hợp với các nhà thầu khác (xây dựng, nội MEP, nội thất, v.v.) hoặc nội bộ (P. Thiết kế, Nhà máy, P. Mua hàng) liên quan đến các dự án được phân công phụ trách.
Lập kế hoạch công việc sát với tình hình thực tế của dự án để lên kế hoạch làm việc tuần, tháng, toàn dự án. Kiểm soát việc chấm công, tăng ca tránh lãng phí, kiểm soát khối lượng, chất lượng, tiến độ công việc thực hiện tại công trình và báo cáo cấp trên bằng văn bản vào cuối mỗi tuần làm việc với đầy đủ hình ảnh mình họa, kèm theo đề xuất/kiến nghị, nếu có.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp CĐ/ ĐH ngành Điện/ Cơ Điện
Chuyên môn: Cơ khí, điện-điện lạnh. Đọc, hiểu và triển khai tốt các bản vẽ kỹ thuật.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Vi tính: Sử dụng thành thạo Windows, Word, Excel, Ms. Project, AutoCad, v.v.
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm trở lên trong việc quản lý, giám sát thi công.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp Laptop
Lương/ thưởng,
phụ cấp công trình
Chế độ BHXH, Y tế, Tai nạn
Lương tháng 13
Thưởng lễ/ tết/ hiếu/ hỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 149C Trương Định, phường 9, Quận 3, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-du-an-cong-trinh-thi-cong-thu-nhap-18-22-trieu-vnd-tai-ha-noi-job336174
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 12 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 16/06/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Hạn nộp: 22/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ
Hạn nộp: 21/04/2025
An Giang Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đức Bảo
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đức Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đức Bảo
Hạn nộp: 19/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH GIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH GIA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH GIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 12 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 16/06/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Hạn nộp: 22/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ
Hạn nộp: 21/04/2025
An Giang Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đức Bảo
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đức Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đức Bảo
Hạn nộp: 19/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOPCON VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOPCON VINA
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty TNHH Fujitec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Fujitec Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & NỘI THẤT MERCURY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & NỘI THẤT MERCURY VIỆT NAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng – Thương mại và Dịch vụ Newcity làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng – Thương mại và Dịch vụ Newcity
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Xây Dựng và Bất Động Sản Tài Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Xây Dựng và Bất Động Sản Tài Vượng
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Lâm
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty TNHH Zuji Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH Zuji Việt Nam
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Pro Company
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Lâm
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH MINH PHÚ ICC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY TNHH MINH PHÚ ICC
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Nước Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Nước Hà Nội
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Khánh Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Khánh Hưng
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ART DECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ART DECO
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Khánh Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Khánh Hưng
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Vien An Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu Vien An Group
11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN EUROSTYLE DESIGN STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN EUROSTYLE DESIGN STUDIO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm