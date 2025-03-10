Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 188 Nguyễn Xiển,Hà Nội

Giám sát dự án/công trình/thi công

Giám sát, quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình theo đúng thiết kế và hợp đồng.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, quy phạm kỹ thuật, an toàn lao động trong quá trình thi công.

Phối hợp với các nhà thầu, tư vấn giám sát, chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Quản lý vật tư, thiết bị, nhân công tại công trường.

Báo cáo tiến độ, chất lượng công trình định kỳ cho cấp trên.

Kiểm soát chi phí, đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự án.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm giám sát công trình xây dựng.

Nắm vững các quy trình, quy phạm kỹ thuật, an toàn lao động trong xây dựng.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, lập kế hoạch thi công.

Có kỹ năng quản lý, tổ chức, giao tiếp tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCad, Microsoft Office.

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 12 -15tr(đàm phán) + PC(ăn + ở + xăng xe): 3tr

Thưởng lương tháng thứ 13: upto 1,5 tháng lương

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN GIA

