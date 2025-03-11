Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TCG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TCG

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TCG
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TCG

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TCG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 9 Đồng Bát, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giám sát thi công đảm bảo đúng bản vẽ, chất lượng và tiến độ.
Triển khai bản vẽ chi tiết, bổ kỹ thuật từ thiết kế concept
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý vấn đề phát sinh
Kiểm tra, điều chỉnh bản vẽ theo thực tế thi công

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế nội thất/Kiến trúc/Xây dựng
Thành thạo AutoCad, SketchUp, 3Ds Max, Photoshop,..
Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong triển khai kỹ thuật và giám sát
Hiểu biết về vật liệu, kết cấu nội thất và quy trình thi công
Cẩn thận, có trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TCG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-15 triệu + % dự án
Hỗ trợ tiền xăng xe, chi phí đi công trình
Nghỉ lễ, tết theo quy định Nhà nước và Luật lao động hiện hành
Thưởng lương tháng 13, thưởng thâm niên công tác
Đóng BHXH theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TCG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TCG

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TCG

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Nhà TT3 khu liền kề Tăng Thiết Giáp Ngõ 180 Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

