Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TCG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 9 Đồng Bát, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Quận Nam Từ Liêm

Giám sát dự án/công trình/thi công

Giám sát thi công đảm bảo đúng bản vẽ, chất lượng và tiến độ.

Triển khai bản vẽ chi tiết, bổ kỹ thuật từ thiết kế concept

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý vấn đề phát sinh

Kiểm tra, điều chỉnh bản vẽ theo thực tế thi công

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế nội thất/Kiến trúc/Xây dựng

Thành thạo AutoCad, SketchUp, 3Ds Max, Photoshop,..

Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong triển khai kỹ thuật và giám sát

Hiểu biết về vật liệu, kết cấu nội thất và quy trình thi công

Cẩn thận, có trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm tốt

Quyền Lợi

Thu nhập: 10-15 triệu + % dự án

Hỗ trợ tiền xăng xe, chi phí đi công trình

Nghỉ lễ, tết theo quy định Nhà nước và Luật lao động hiện hành

Thưởng lương tháng 13, thưởng thâm niên công tác

Đóng BHXH theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển

