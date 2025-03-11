Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TCG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TCG
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 9 Đồng Bát, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Giám sát thi công đảm bảo đúng bản vẽ, chất lượng và tiến độ.
Triển khai bản vẽ chi tiết, bổ kỹ thuật từ thiết kế concept
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý vấn đề phát sinh
Kiểm tra, điều chỉnh bản vẽ theo thực tế thi công
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế nội thất/Kiến trúc/Xây dựng
Thành thạo AutoCad, SketchUp, 3Ds Max, Photoshop,..
Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong triển khai kỹ thuật và giám sát
Hiểu biết về vật liệu, kết cấu nội thất và quy trình thi công
Cẩn thận, có trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm tốt
Thành thạo AutoCad, SketchUp, 3Ds Max, Photoshop,..
Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong triển khai kỹ thuật và giám sát
Hiểu biết về vật liệu, kết cấu nội thất và quy trình thi công
Cẩn thận, có trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm tốt
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TCG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10-15 triệu + % dự án
Hỗ trợ tiền xăng xe, chi phí đi công trình
Nghỉ lễ, tết theo quy định Nhà nước và Luật lao động hiện hành
Thưởng lương tháng 13, thưởng thâm niên công tác
Đóng BHXH theo quy định nhà nước
Hỗ trợ tiền xăng xe, chi phí đi công trình
Nghỉ lễ, tết theo quy định Nhà nước và Luật lao động hiện hành
Thưởng lương tháng 13, thưởng thâm niên công tác
Đóng BHXH theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TCG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI