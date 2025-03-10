Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT ECO HOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Lập kế hoạch và biện pháp thi công

• Điều phối, làm việc với các nhà thầu phụ trong việc cung ứng vật tư, kiểm tra chất lượng vật tư, tiến độ, điều khoản hợp đồng.

• Tổ chức, triển khai kế hoạch thi công, giám sát các hoạt động thi công để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn.

• Kiểm soát tốt các vấn đề phát sinh và các rủi ro trong quá trình thực hiện dự án

• Triển khai và kiểm tra công tác lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu bàn giao công trình.

• Lập các hồ sơ quản lý chất lượng, lập bản vẽ hoàn công, lập hồ sơ nghiệm thu khối lượng, lập hồ sơ thanh quyết toán với chủ đầu tư

• Các công việc khác được yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp từ Cao đẳng, đại học chuyên ngành xây dựng, kiến trúc hoặc lĩnh vực liên quan.

• Kinh nghiệm 2 năm ở vị trí Giám sát các công trình Nội thất, trong lĩnh vực thiết kế & thi công hoàn thiện nội thất (ưu tiên dự án văn phòng)

• Có kỹ năng đọc hiểu các bản vẽ kỹ thuật, sử dụng được Autocad và các phần mềm khác

hỗ trợ công việc

• Giao tiếp/Tương tác tốt với các bộ phận nội bộ công ty, ban quản lý dự án

• Trung thực, chịu được áp lực tiến độ dự án, có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

• Tiếng Anh chuyên ngành Thi công phục vụ công việc, đọc bản vẽ.

 Ưu tiên ứng viên đi làm ngay

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT ECO HOME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Mức lương cứng từ 10tr đến 20 triệu tùy năng lực, hoa hồng công trình.

• Đóng BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết theo qui định, du lịch theo chương trình công ty

• Các chế độ khác: Theo luật lao động.

Địa chỉ: Hoàng Đạo Thuý - Cầu Giấy - Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT ECO HOME VIỆT NAM

