Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT ECO HOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT ECO HOME VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Giám sát dự án/công trình/thi công

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Lập kế hoạch và biện pháp thi công
• Điều phối, làm việc với các nhà thầu phụ trong việc cung ứng vật tư, kiểm tra chất lượng vật tư, tiến độ, điều khoản hợp đồng.
• Tổ chức, triển khai kế hoạch thi công, giám sát các hoạt động thi công để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn.
• Kiểm soát tốt các vấn đề phát sinh và các rủi ro trong quá trình thực hiện dự án
• Triển khai và kiểm tra công tác lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu bàn giao công trình.
• Lập các hồ sơ quản lý chất lượng, lập bản vẽ hoàn công, lập hồ sơ nghiệm thu khối lượng, lập hồ sơ thanh quyết toán với chủ đầu tư
• Các công việc khác được yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp từ Cao đẳng, đại học chuyên ngành xây dựng, kiến trúc hoặc lĩnh vực liên quan.
• Kinh nghiệm 2 năm ở vị trí Giám sát các công trình Nội thất, trong lĩnh vực thiết kế & thi công hoàn thiện nội thất (ưu tiên dự án văn phòng)
• Có kỹ năng đọc hiểu các bản vẽ kỹ thuật, sử dụng được Autocad và các phần mềm khác
hỗ trợ công việc
• Giao tiếp/Tương tác tốt với các bộ phận nội bộ công ty, ban quản lý dự án
• Trung thực, chịu được áp lực tiến độ dự án, có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
• Tiếng Anh chuyên ngành Thi công phục vụ công việc, đọc bản vẽ.
 Ưu tiên ứng viên đi làm ngay

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT ECO HOME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Mức lương cứng từ 10tr đến 20 triệu tùy năng lực, hoa hồng công trình.
• Đóng BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết theo qui định, du lịch theo chương trình công ty
• Các chế độ khác: Theo luật lao động.
Địa chỉ: Hoàng Đạo Thuý - Cầu Giấy - Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT ECO HOME VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT ECO HOME VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà 28D,Ngõ 2, Đường Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

