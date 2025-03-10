Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN DETAIL ARCHITECT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DETAIL ARCHITECT
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 5, C26/89a Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
- Bám sát tiến độ thi công, nắm bắt, bố trí công việc các nhà thầu
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra,
- Bóc tách khối lượng thi công.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm,
- Có tư duy thẩm mỹ tốt,
- Có kỹ năng và trách nhiệm cao trong công việc công trường,
- Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, Word, Excel…
- Khả năng làm việc dưới áp lực cao;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DETAIL ARCHITECT Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 10-18 triệu đồng có thể hơn theo năng lực (Lương cứng, thưởng dự án…)
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, nhiệt huyết.
- Liên hoan, sinh nhật hàng tháng, du lịch, teambuilding hàng năm.
- Thưởng tháng lương thứ 13 theo quy định.
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp: Theo Bộ luật Lao động, Luật BHXH và quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DETAIL ARCHITECT
