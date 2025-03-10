Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN DETAIL ARCHITECT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN DETAIL ARCHITECT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DETAIL ARCHITECT
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DETAIL ARCHITECT

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DETAIL ARCHITECT

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 5, C26/89a Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Bám sát tiến độ thi công, nắm bắt, bố trí công việc các nhà thầu
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra,
- Bóc tách khối lượng thi công.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm,
- Có tư duy thẩm mỹ tốt,
- Có kỹ năng và trách nhiệm cao trong công việc công trường,
- Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, Word, Excel…
- Khả năng làm việc dưới áp lực cao;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DETAIL ARCHITECT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10-18 triệu đồng có thể hơn theo năng lực (Lương cứng, thưởng dự án…)
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, nhiệt huyết.
- Liên hoan, sinh nhật hàng tháng, du lịch, teambuilding hàng năm.
- Thưởng tháng lương thứ 13 theo quy định.
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp: Theo Bộ luật Lao động, Luật BHXH và quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DETAIL ARCHITECT

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DETAIL ARCHITECT

CÔNG TY CỔ PHẦN DETAIL ARCHITECT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, C26/89A Lê Đức Thọ , P.Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm , HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

