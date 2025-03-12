Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty TNHH Sản Xuất Gia Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Gia Phát
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Mai Lâm, Mai Hiên, Đông Anh, Huyện Đông Anh
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận
- Khảo sát, lên thiết kế
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nắm được phần mềm Autocad 2D
- Nhanh nhẹn, hoạt bát để xử lý sự cố tại công trình
- Thật thà, siêng năng
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Gia Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Mọi quyền lợi phúc lợi xã hội
- Tăng lương theo chế độ nhà nước
- Làm trong môi trường năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Gia Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
