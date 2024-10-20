Tuyển Giáo dục/Đào tạo TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia giảng dạy các học phần ngôn ngữ Trung Quốc theo sự phân công của Khoa.

• Tham gia tổ chức các hoạt động, sự kiện về học thuật và kỹ năng cho SV.

• Thực hiện các hoạt động truyền thông của Khoa và Trường.

• Tham gia công tác kiểm định chất lượng của Khoa.

• Tham gia các công tác phát triển khoa theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung, Giáo dục Hán ngữ quốc tế hoặc các ngành liên quan.

• Cập nhật nhanh các phần mềm phục vụ cho việc dạy và học.

• Khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập, kỹ năng thuyết trình, giải quyết tốt vấn đề sư phạm, kỹ năng quản lý thời gian tốt.

• Có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 02 năm trở lên, từng du học nước ngoài là một lợi thế.

• Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm CĐ, ĐH (bắt buộc).

• Sử dụng Tiếng Trung thành thạo (Chứng chỉ HSK 5 trở lên).

Hồ sơ gồm:

• Thư ứng tuyển (Application Letter) và CV (Curriculum Vitae).

• Bằng cấp và bảng điểm, các chứng chỉ liên quan, CCCD (bản scan).

Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo;

• Có mức thu nhập cạnh tranh (trả theo năng lực và sản phẩm của tập thể/ cá nhân);

• Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp;

• Được tham gia các khoản BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước;

• Được tham gia BH thân thể theo các chính sách phúc lợi của Nhà trường hàng năm;

• Các quyền lợi khác: phép năm, phúc lợi cho các ngày lễ Tết, ngày truyền thống ngành và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin