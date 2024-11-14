Tuyển Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Giáo viên/Giảng viên/Gia sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà F, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy các môn học:
1.Programming ( C#, Java)
2.Networking
3.Database Design & Development ( SQL)
4.Website Design & Development ( PHP, HTML, Framework)
5.Managing a Successful Computing Project
6.Software Development Life Cycle
7.Security
8.Business Intelligence
9.Cloud computing
10. Data Structures & Algorithms
11. Advanced Programming ( UML & design Pattern)
12. Internet of Things ( iOT)
13. Application Development ( ASP.Net)
14. Computing Research Project

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học hoặc Thạc sỹ, chuyên ngành IT, Computer Science
Có trình độ Tiếng Anh tốt
Nhiệt huyết trong công việc giảng dạy
Tinh thần xây dựng bộ môn vững mạnh
Tinh thần kỷ luật
Ưu tiên: có chuyên môn sâu và có kinh nghiệm trong các lĩnh vực Kỹ thuật phần mềm /Trí tuệ nhân tạo/ An toàn thông tin / IOT và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập cạnh tranh (trả theo năng lực)
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT
Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô E2a-7, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

