Tuyển Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà F, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Giảng dạy các môn học:

Giảng dạy các môn học:

1.Programming ( C#, Java)

2.Networking

3.Database Design & Development ( SQL)

4.Website Design & Development ( PHP, HTML, Framework)

5.Managing a Successful Computing Project

6.Software Development Life Cycle

7.Security

8.Business Intelligence

9.Cloud computing

10. Data Structures & Algorithms

11. Advanced Programming ( UML & design Pattern)

12. Internet of Things ( iOT)

13. Application Development ( ASP.Net)

14. Computing Research Project

Yêu Cầu Công Việc

Đại học hoặc Thạc sỹ, chuyên ngành IT, Computer Science

Có trình độ Tiếng Anh tốt

Nhiệt huyết trong công việc giảng dạy

Tinh thần xây dựng bộ môn vững mạnh

Tinh thần kỷ luật

Ưu tiên: có chuyên môn sâu và có kinh nghiệm trong các lĩnh vực Kỹ thuật phần mềm /Trí tuệ nhân tạo/ An toàn thông tin / IOT và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Quyền Lợi

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập cạnh tranh (trả theo năng lực)

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước

Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển

