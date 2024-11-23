Tuyển Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Công ty TNHH Giáo dục Thiên An Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 304 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giảng dạy môn Lý, Hóa, Sinh, KHTN cho cấp 2 hoặc cấp 3.

- Dạy bổ trợ cho học sinh cuối giờ.

- Tham gia thiết kế và lên giáo án, làm tài liệu các kì thi

- Phối hợp với trung tâm để phát triển và điều phối các khóa học một cách hiệu quả, đánh giá sự tiến bộ của học viên và cải thiện chất lượng lớp học.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã và đang theo học ngành sư phạm hoặc liên quan tới ngành sư phạm là một lợi thế. Theo học sư phạm Lý, Hóa, Sinh, KHTN

- Chuyên môn vững và ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy học sinh trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông.

- Có đam mê giảng dạy và định hướng gắn bó lâu dài với công việc.

Tại Công ty TNHH Giáo dục Thiên An Group Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục Thiên An Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin