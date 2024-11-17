Tuyển Giáo viên/Giảng viên/Gia sư VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Biên soạn câu hỏi, đề thi môn Vật lý các khối lớp Trung học phổ thông

Biên soạn cuốn sổ tay môn Vật lý

Trực tiếp tham gia hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên quay

Kiểm duyệt tài liệu, video bài giảng của giáo viên hợp tác

Công việc liên quan khác.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Vật lý các trường ĐH sư phạm, KHTN, ĐH Quốc Gia, ĐH Giáo Dục....

Nắm chắc chương trình Vật lý THPT

Cẩn thận, kiến thức chuyên môn tốt, có kinh nghiệm gia sư, soạn bài môn Vật lý

Thành thạo Word, Excel, PowerPoint và các công cụ có liên quan khác.

Có tinh thần sáng tạo, ham học hỏi, không ngại triển khai những ý tưởng mới lạ.

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền lương: 8.000.000 - 10.000.000đ/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức

Lương tháng thứ 13, thưởng các dịp lễ tết

Được làm việc trong môi trường startup trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản thân mình

Được chủ động trong công việc

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn

