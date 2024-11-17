Tuyển Giáo viên/Giảng viên/Gia sư VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Tại VUIHOC.vn
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Biên soạn câu hỏi, đề thi môn Vật lý các khối lớp Trung học phổ thông
Biên soạn cuốn sổ tay môn Vật lý
Trực tiếp tham gia hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên quay
Kiểm duyệt tài liệu, video bài giảng của giáo viên hợp tác
Công việc liên quan khác.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Vật lý các trường ĐH sư phạm, KHTN, ĐH Quốc Gia, ĐH Giáo Dục....
Nắm chắc chương trình Vật lý THPT
Cẩn thận, kiến thức chuyên môn tốt, có kinh nghiệm gia sư, soạn bài môn Vật lý
Thành thạo Word, Excel, PowerPoint và các công cụ có liên quan khác.
Có tinh thần sáng tạo, ham học hỏi, không ngại triển khai những ý tưởng mới lạ.
Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì
Tiền lương: 8.000.000 - 10.000.000đ/tháng (thỏa thuận theo năng lực)
.000.000 - 10.000.000đ/tháng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức
Lương tháng thứ 13, thưởng các dịp lễ tết
Được làm việc trong môi trường startup trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản thân mình
Được chủ động trong công việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn
