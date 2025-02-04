Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company

Giao dịch viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lào Cai:

- Lào Cai, Thành phố Lào Cai

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các giao dịch trực tiếp với Khách hàng theo công việc đã được phân công, bao gồm toàn bộ, hoặc 1 số dịch vụ: tiền mặt, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán, chuyển tiền đi và đến trong nước và quốc tế, các dịch vụ khác như: thu đổi ngoại tệ, kiều hối, thẻ,...;
Đạt các chỉ tiêu được giao về huy động tiền gửi dân cư, thu dịch vụ và chỉ tiêu khác (nếu có);
Đảm bảo chất lượng dịch vụ tại quầy;
Quản lý rủi ro trong các giao dịch;
Tuân thủ các yêu cầu khách hàng về nghiệp vụ kế toán ngân hàng và các chuẩn mực giao dịch;
Các công việc khác do quản lý trực tiếp phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các trường kinh tế các chuyên ngành Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Ngoại thương, Quản trị Kinh doanh...;
Hiểu biết về các dịch vụ và sản phẩm ngân hàng như: thanh toán trong nước và nước ngoài, dịch vụ tiền gửi, tiền mặt...;
Ưu tiên ứng viên nữ có kỹ năng kiểm định tiền mặt VND và ngoại tệ, các kỹ năng chọn lọc, kiểm đếm, đóng bó tiền; Khả năng giao dịch tiền mặt chính xác và hiệu quả;
Giọng nói chuẩn, kỹ năng giao tiếp, dịch vụ khách hàng tốt;
Ngoại hình khá, chiều cao tối thiểu 1m58. Tuổi đời không quá 26.

Tại Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Phụ cấp
Công tác phí
Đồng phục
Lương thưởng cao
Du lịch
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company

Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

