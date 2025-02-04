Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lào Cai: - Lào Cai, Thành phố Lào Cai

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các giao dịch trực tiếp với Khách hàng theo công việc đã được phân công, bao gồm toàn bộ, hoặc 1 số dịch vụ: tiền mặt, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán, chuyển tiền đi và đến trong nước và quốc tế, các dịch vụ khác như: thu đổi ngoại tệ, kiều hối, thẻ,...;

Đạt các chỉ tiêu được giao về huy động tiền gửi dân cư, thu dịch vụ và chỉ tiêu khác (nếu có);

Đảm bảo chất lượng dịch vụ tại quầy;

Quản lý rủi ro trong các giao dịch;

Tuân thủ các yêu cầu khách hàng về nghiệp vụ kế toán ngân hàng và các chuẩn mực giao dịch;

Các công việc khác do quản lý trực tiếp phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các trường kinh tế các chuyên ngành Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Ngoại thương, Quản trị Kinh doanh...;

Hiểu biết về các dịch vụ và sản phẩm ngân hàng như: thanh toán trong nước và nước ngoài, dịch vụ tiền gửi, tiền mặt...;

Ưu tiên ứng viên nữ có kỹ năng kiểm định tiền mặt VND và ngoại tệ, các kỹ năng chọn lọc, kiểm đếm, đóng bó tiền; Khả năng giao dịch tiền mặt chính xác và hiệu quả;

Giọng nói chuẩn, kỹ năng giao tiếp, dịch vụ khách hàng tốt;

Ngoại hình khá, chiều cao tối thiểu 1m58. Tuổi đời không quá 26.

Tại Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Phụ cấp

Công tác phí

Đồng phục

Lương thưởng cao

Du lịch

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company

