Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

1. Thực hiện giao dịch và cung cấp dịch vụ:

Đón tiếp khách hàng Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tại quầy. Thực hiện thu chi tiền mặt, ngoại tệ, vàng theo hạn mức được cấp. Thực hiện nghiệp vụ và quản lý tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm. Cung cấp các sản phẩm trực tuyến của ngân hàng theo phân công. Tiếp nhận & quản lý hồ sơ thanh toán quốc tế cho khách hàng. Hạch toán thu vốn - lãi vay... Thu phí dịch vụ từ tài khoản khách hàng theo biểu phí của HDBank ban hành. Phát hành thẻ cho khách hàng. v.v..

2. Bán hàng:

Xác định cơ hội bán chéo trong quá trình giao dịch và khuyến khích khách hàng sử dụng thêm các sản phẩm dịch vụ khác. Nếu không có khách hàng đợi giao dịch, tiến hành gọi điện để tư vấn, bán sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. Trao đổi với các khách hàng vào giao dịch để bán những sản phẩm dịch vụ đơn giản. Với những sản phẩm phức tạp hơn thì giới thiệu khách hàng gặp Tổ trưởng/Chuyên viên quan hệ KHCN/KHDN hoặc Giám đốc chi nhánh/Giám đốc KHCN/KHDN. Luôn cập nhật các sản phẩm, chương trình Marketing và các chiến dịch bán hàng mới của HDBank

