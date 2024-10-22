Tuyển Giáo viên Công ty CP Công nghệ BTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Đến 10 Triệu

- Giảng dạy thể chất cho lứa tuổi Mầm non, Tiểu học trên địa bàn Hà Nội theo giáo án có sẵn

- Tham gia các hoạt động sự kiện Ngày hội thể thao, Olympic tại các điểm trường

- Thời gian làm việc: trong giờ hành chính

- Có các câu lạc bộ ngoài giờ cho các bạn đăng ký tham gia thêm.

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành Giáo dục thể chất hoặc Mầm non, hoặc ứng viên trên 1 năm làm việc với trẻ mầm non.

- Sức khỏe tốt, tự tin, biết chơi thể thao là một lợi thế.

- Yêu trẻ, đam mê nghề giáo viên, mong muốn một công việc ổn định.

Tại Công ty CP Công nghệ BTS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng (chưa bao gồm phụ cấp): 5 - 7 triệu tùy theo năng lực

- Các loại phụ cấp bao gồm: phụ cấp giảng dạy, phụ cấp di chuyển, sự kiện, quản lý lớp,.... từ 1 - 3 triệu/tháng

- Thưởng các ngày lễ, du lịch, teambuilding 2 lần/năm

- Chế độ BHXH theo đúng quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ BTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin