Tuyển Giáo viên Công ty CP Công nghệ BTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty CP Công nghệ BTS
Mức lương
Đến 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Đến 10 Triệu
- Giảng dạy thể chất cho lứa tuổi Mầm non, Tiểu học trên địa bàn Hà Nội theo giáo án có sẵn
- Tham gia các hoạt động sự kiện Ngày hội thể thao, Olympic tại các điểm trường
- Thời gian làm việc: trong giờ hành chính
- Có các câu lạc bộ ngoài giờ cho các bạn đăng ký tham gia thêm.
Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành Giáo dục thể chất hoặc Mầm non, hoặc ứng viên trên 1 năm làm việc với trẻ mầm non.
- Sức khỏe tốt, tự tin, biết chơi thể thao là một lợi thế.
- Yêu trẻ, đam mê nghề giáo viên, mong muốn một công việc ổn định.
- Sức khỏe tốt, tự tin, biết chơi thể thao là một lợi thế.
- Yêu trẻ, đam mê nghề giáo viên, mong muốn một công việc ổn định.
Tại Công ty CP Công nghệ BTS Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cứng (chưa bao gồm phụ cấp): 5 - 7 triệu tùy theo năng lực
- Các loại phụ cấp bao gồm: phụ cấp giảng dạy, phụ cấp di chuyển, sự kiện, quản lý lớp,.... từ 1 - 3 triệu/tháng
- Thưởng các ngày lễ, du lịch, teambuilding 2 lần/năm
- Chế độ BHXH theo đúng quy định của nhà nước
- Các loại phụ cấp bao gồm: phụ cấp giảng dạy, phụ cấp di chuyển, sự kiện, quản lý lớp,.... từ 1 - 3 triệu/tháng
- Thưởng các ngày lễ, du lịch, teambuilding 2 lần/năm
- Chế độ BHXH theo đúng quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ BTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
