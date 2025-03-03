Tuyển Giáo viên tiếng Anh TNHH Truyền Thông và Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế EEG làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Đường Bắc Sơn - Tổ 23 Phường Hoàng Văn Thụ Thành Phố Thái Nguyên, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Giảng dạy tiếng Anh cho chương trình tiếng Anh giao tiếp Mầm Non, tiểu học tại trường mầm non và trung tâm

Giảng dạy tiếng Anh theo chương trình Cambridge cho học sinh cắp 2,

- Giảng dạy chương trình tiếng Anh giao tiếp bằng các phương pháp: Effortless English, Crazy English, V.O.A (Chương trình của EEG). (Được đào tạo chuyên sâu sau khi trúng tuyển và nếu có thể định hướng)

- Giảng dạy chương trình luyện thi Chứng chỉ tiếng Anh A2/B1

- Giảng dạy chương trình ôn luyện thi tiếng Anh THCS, THPT theo chương trình được biên soạn tại EEG

- Soạn giáo án và bổ sung nâng cấp chương trình tiếng Anh của Trung tâm theo định kỳ.

- Hướng dẫn học viên tự học và làm bài tập về nhà.

- Tham gia, hỗ trợ, tư vấn tuyển sinh

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng học hỏi và tự học hỏi phát triển, khát khao thăng tiến.

- Khả năng tiếng Anh tốt, đặc biệt về kỹ năng giao tiếp và chuẩn phát âm; có kỹ năng sư phạm hiệu quả.

- Tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp các trường ĐH Ngoại ngữ - Chuyên ngành tiếng Anh (Ưu tiên các ứng viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ TOEFL, IELTS, FCE, CAE...)

- Có khả năng miêu tả phát âm, miêu tả khẩu hình miệng với những ví dụ linh hoạt.

- Tư duy logic, tích cực; nhiệt huyết và sáng tạo

- Khả năng làm việc đội nhóm và tinh thần cầu tiến

Tại TNHH Truyền Thông và Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế EEG Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:

- Tổng thu nhập từ 7 đến 15 triệu/tháng

- Chính sách lương cạnh tranh, tăng lương theo năng lực, giá trị cống hiến và lộ trình phát triển của tổ chức. Thưởng dự án, thưởng sáng kiến, thưởng đội nhóm, thưởng thi đua, thưởng nóng...

- Trợ cấp: đi lại, công tác.

- Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của công ty sau thời gian thử việc.

- Hưởng niềm vui và phát triển bản thân mỗi ngày: được làm việc tại môi trường trẻ, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, phát triển không ngừng nghỉ.

Cơ hội thăng tiến:

- Được tham dự một chuỗi đào tạo của EEG về: kỹ năng giảng dạy chuyên sâu; nghệ thuật thuyết trình trên bục giảng, kỹ năng giao tiếp đỉnh cao; phương thức lãnh đạo cấp cao...

- Được cất nhắc tham gia đào tạo chương trình “xây dựng đội ngũ quản lý nguồn” sau khi làm việc 6 tháng tại công ty. Được thăng chức, trao quyền khi đảm bảo yêu câu của CEO.

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quan trọng (trưởng bộ phận, trưởng phòng, giám đốc các cơ sở, bộ phận) và gắn bó lâu dài với công ty theo lộ trình phát triển của mỗi cá nhân và công ty.

- Được cử đi đào tạo tại các chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, tư duy và chuyên môn để phục vụ cho công việc và sự thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Truyền Thông và Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế EEG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin