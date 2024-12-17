Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC POPODOO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25 Văn Tiến Dũng, Nam Từ Liêm ...và 9 địa điểm khác, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Trực tiếp tham gia giảng dạy tại trung tâm

- Tổ chức và tham gia các hoạt động định kì tại trung tâm

- Làm báo cáo định kì hàng tháng và chịu trách nhiệm về chất lượng dạy học trong phạm vi công việc được phân công

- Ngoài ra sẽ trao đổi thêm khi trực tiếp phỏng vấn

Thời gian làm việc: 14h – 21h từ T3 đến CN

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích trẻ em

- Yêu thích giảng dạy và muốn gắn bó lâu dài

- Phát âm chuẩn

- Có khả năng sáng tạo trong công việc giảng dạy và truyền cảm hứng cho học sinh

- Năng động, hoạt bát , kiên nhẫn

- Tốt nghiệp Đại học sư phạm tiếng Anh hoặc ĐH chuyên ngành Tiếng Anh.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC POPODOO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng trả theo năng lực và khả năng đóng góp cho công ty: 8 – 15tr (Lương cơ bản + Lương đứng lớp + Thưởng...)

- Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp về kỹ năng mềm và kỹ năng sư phạm

- Được làm việc và giảng dạy trong môi trường Anh Ngữ trẻ em chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với những người năng động, sáng tạo tối đa.

- Được thừa nhận và tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực bản thân.

- Được hưởng chính sách lương + thưởng hấp dẫn, các chính sách BHXH theo quy định của Nhà nước

- Thưởng cuối năm và thưởng của bộ phận.

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao trong hệ thống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC POPODOO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin