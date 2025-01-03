Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TIN HỌC HIỀN CHUYÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 255/2 đường Nhà Thờ Búng, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Gia sư hoặc đứng lớp học phần tiếng Trung tại Trung tâm

Kiểm tra và phụ trợ các công việc giáo vụ cơ bản

Đảm bảo yêu cầu về giám sát chất lượng giảng dạy và Feedback học viên

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tính cách trung thực, cẩn thận, chi tiết, có tinh thần sẵn lòng giúp đỡ.

Có năng lực chuyên môn trong mảng dạy và học tiếng Trung; Đủ đáp ứng các yêu cầu của một Giáo vụ thay thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường nói tiếng Trung.

Trên 18 tuổi, có chứng chỉ chuyên ngành hoặc bằng cấp phù hợp, có sức khỏe tinh thần ổn định, có năng lực phục hồi tâm lý (Resilience Skill).

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TIN HỌC HIỀN CHUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Theo ca, buổi tối từ 18h00 - 21h30

Lương cứng: Lương theo buổi 150.000đ/ 1,5h + phụ cấp đi lại. Nhận lương theo chuyển khoản từ ngày 1 đến 05 mỗi tháng.

Quyền lợi thêm: Quyền lợi ưu tiên xếp lớp và gắn bó cộng tác lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TIN HỌC HIỀN CHUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin