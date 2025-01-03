Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TIN HỌC HIỀN CHUYÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TIN HỌC HIỀN CHUYÊN
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TIN HỌC HIỀN CHUYÊN

Giáo viên tiếng Trung

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 255/2 đường Nhà Thờ Búng, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Gia sư hoặc đứng lớp học phần tiếng Trung tại Trung tâm
Kiểm tra và phụ trợ các công việc giáo vụ cơ bản
Đảm bảo yêu cầu về giám sát chất lượng giảng dạy và Feedback học viên

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tính cách trung thực, cẩn thận, chi tiết, có tinh thần sẵn lòng giúp đỡ.
Có năng lực chuyên môn trong mảng dạy và học tiếng Trung; Đủ đáp ứng các yêu cầu của một Giáo vụ thay thế.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường nói tiếng Trung.
Trên 18 tuổi, có chứng chỉ chuyên ngành hoặc bằng cấp phù hợp, có sức khỏe tinh thần ổn định, có năng lực phục hồi tâm lý (Resilience Skill).

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TIN HỌC HIỀN CHUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Theo ca, buổi tối từ 18h00 - 21h30
Lương cứng: Lương theo buổi 150.000đ/ 1,5h + phụ cấp đi lại. Nhận lương theo chuyển khoản từ ngày 1 đến 05 mỗi tháng.
Quyền lợi thêm: Quyền lợi ưu tiên xếp lớp và gắn bó cộng tác lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TIN HỌC HIỀN CHUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TIN HỌC HIỀN CHUYÊN

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TIN HỌC HIỀN CHUYÊN

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 255/2 đường Nhà Thờ Búng, khu phố Thạnh Hòa B, Phường An Thạnh, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

