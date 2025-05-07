Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục và Đào tạo Tuệ Minh làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường 89, KP 1, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Huyện Bắc Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy tiếng Trung cho học viên ở độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, người lớn cho nhu cầu sử dụng tiếng Trung trong công việc.

giáo án, xây dựng tài liệu giảng dạy phù hợp với nhu cầu học viên.

Quản lý lớp học, theo dõi, đánh giá kết quả học tập của học viên.

Hỗ trợ tư vấn học viên về lộ trình học, phương pháp học hiệu quả.

Tham gia đào tạo nội bộ, họp chuyên môn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành tiếng Trung, sư phạm tiếng Trung hoặc các ngành liên quan.

Có chứng chỉ HSK3 trở lên.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng tại các trung tâm, gia sư,…

Kỹ năng giao tiếp tốt, tận tâm, yêu nghề.

Có khả năng sử dụng các phần mềm như canva, power point, excel, …. và các phần mềm hỗ trợ trong quá trình giảng dạy như quizizz, bamboozle, kahoot,…

Tại Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục và Đào tạo Tuệ Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Giờ giấc linh hoạt.

Được đào tạo kỹ năng giảng dạy.

Bảo hiểm xã hội đối với giáo viên full time trên 1 năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục và Đào tạo Tuệ Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin