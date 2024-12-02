Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HÁN NGỮ HẠ LONG làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HÁN NGỮ HẠ LONG
- Quảng Ninh: Số 24 ngõ 12, Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy cho các lớp học tiếng Trung offline.
Giảng dạy theo giáo trình và giáo án có sẵn, không cần chuẩn bị tài liệu giảng dạy.
Viết báo cáo tình hình học tập của học viên sau mỗi buổi học.
Lên lớp trước giờ 10 phút và làm các công tác chuẩn bị cho buổi học.
Thực hiện giảng dạy trực tuyến phù hợp với các yêu cầu của trung tâm.
Tổ chức kiểm tra, chấm điểm và thông báo kết quả cho học viên.
Theo sát quá trình học và giúp đỡ học viên.
Tham gia các khóa đào tạo giáo viên thường xuyên của trung tâm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế, Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Trung Quốc cổ đại, Sư phạm, Ngôn ngữ học và các chuyên ngành liên quan khác.
Ưu tiên giáo viên có kinh nghiệm dạy trực tuyến.
Có 1 năm kinh nghiệm giảng dạy trở lên, ưu tiên kinh nghiệm giảng dạy trẻ em
Ưu tiên những người có chứng chỉ năng lực giáo viên trong nước hoặc giáo viên tiếng Trung nước ngoài.
Tính cách tích cực, nhẫn nại, giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HÁN NGỮ HẠ LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Được trả mức lương phù hợp với công sức của bản thân. Lương: 200-300k/ca, mỗi ca kéo dài 90 phút, tuần dạy tối thiểu 4 ca
Lương tối thiểu đạt 8 triệu 1 tháng
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động mà không phải trung tâm nào cũng đáp ứng được.
Có cơ hội khẳng định bản thân, cơ hội học hỏi, nâng cao kiến thức và những trải nghiệm riêng không ở đâu có.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HÁN NGỮ HẠ LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
