Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY CỔ PHẦN XANH MIDORI làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XANH MIDORI
- Thừa Thiên Huế:
- 240 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Thành phố Huế
Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ và công tác chuẩn bị thi công
Triển khai và giám sát chất lượng, tiến độ thi công.
Quản lý chất lượng và khối lượng Thầu phụ/Tổ đội.
Phối hợp các bên liên quan tham gia nghiệm thu.
Lập hồ sơ thanh quyết toán công trình.
Báo cáo các công việc đang thực hiện tại công trường theo quy định của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Luu ý: Có thể đi gặp trực tiếp khách hàng, tư vấn chốt hợp đồng sẽ có % theo quy định của công ty
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: trên 2 năm kinh nghiệm
TRUNG THỰC, nhanh nhẹn, có trách nhiệm, kỷ luật cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XANH MIDORI Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
