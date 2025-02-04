Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY CỔ PHẦN XANH MIDORI làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - 240 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ và công tác chuẩn bị thi công

Triển khai và giám sát chất lượng, tiến độ thi công.

Quản lý chất lượng và khối lượng Thầu phụ/Tổ đội.

Phối hợp các bên liên quan tham gia nghiệm thu.

Lập hồ sơ thanh quyết toán công trình.

Báo cáo các công việc đang thực hiện tại công trường theo quy định của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Luu ý: Có thể đi gặp trực tiếp khách hàng, tư vấn chốt hợp đồng sẽ có % theo quy định của công ty

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng liên quan.

Kinh nghiệm: trên 2 năm kinh nghiệm

TRUNG THỰC, nhanh nhẹn, có trách nhiệm, kỷ luật cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XANH MIDORI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12-20 triệu (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XANH MIDORI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.