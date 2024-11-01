Tuyển Giáo viên Unity An Nam Design And Build làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 15 Triệu

An Nam Design And Build
Ngày đăng tuyển: 01/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/12/2024
Giáo viên Unity

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại An Nam Design And Build

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 116 Xuân Thủy, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Phụ trách triển khai thi công cho đội thợ và thầu phụ
- Nắm rõ thông tin điều khoản hợp đồng, khối lượng hợp đồng và thực hiện lập dự trù, đề xuất vật tư, thiết bị phục vụ cho thi công lắp đặt với Chỉ huy trưởng
- Chịu trách nhiệm lập nhật ký thi công, theo dõi công việc hàng ngày trên công trường
- Thực hiện xác nhận khối lượng thanh toán từng đợt (với thầu phụ, với Chủ Đầu Tư)
- Giám sát hướng dẫn lắp đặt đúng quy trình, đúng kỹ thuật, hoàn thành công việc đúng tiến độ
- Theo dõi điều chỉnh tiến độ kịp thời, lập tiến độ chi tiết, tham mưu cho Chỉ huy trưởng
- Chịu trách nhiệm trực tiếp về kích thước, kỹ thuật thi công, chất lượng thi công, hoàn thiện sản phẩm
- Lập biên bản nghiệm thu, biên bản hiện trường
- Có trách nhiệm phối hợp với các bên đối tác để xử lý công việc
- Thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh sạch sẽ vị trí khu vực thi công

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc trên 05 năm ở vị trí kỹ sư hoàn thiện
- Kỹ năng quản lý và giám sát công trình
- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế AutoCAD, và các phần mềm cơ bản của văn phòng
- Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kỹ sư xây dựng
- Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại An Nam Design And Build Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch, picnic ít nhất 1 lần/năm
Lương tháng 13, thưởng hằng năm
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại An Nam Design And Build

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 75 -77 An Thượng 17, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

