Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Universe Media Vietnam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát chất lượng: Giám sát viên phải kiểm tra và đảm bảo rằng công việc xây dựng được thực hiện đúng theo bản vẽ thiết kế, đúng kỹ thuật, vật liệu, tiêu chuẩn chất lượng và các quy định liên quan

- Giám sát tiến độ: Theo dõi và giám sát tiến độ thi công của các đội thi công, đảm bảo công trình hoàn thành đúng thời gian đã cam kết trong hợp đồng

- Giám sát vật liệu và thiết bị: Kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, thiết bị thi công trước và trong quá trình sử dụng, đảm bảo các vật liệu, thiết bị được cung cấp đúng chủng loại và số lượng đã thống nhất

- Đảm bảo rằng công trình thi công tuân thủ các quy định về an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe cho công nhân và hạn chế tai nạn xảy ra trong quá trình xây dựng.

- Giám sát viên có trách nhiệm xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình thi công và báo cáo kịp thời lên cấp trên, đồng thời đề xuất biện pháp khắc phục.

- Sau khi hoàn thành một công đoạn thi công, giám sát viên kiểm tra và đánh giá chất lượng, nghiệm thu công việc để quyết định có thể tiếp tục thi công hay không.

- Làm việc với các kỹ sư thiết kế, nhà thầu phụ, các bộ phận khác trong dự án để đảm bảo mọi yếu tố trong công trình được xử lý hiệu quả.

- Giám sát viên cần lập báo cáo công việc thường xuyên, lưu trữ hồ sơ và các tài liệu liên quan đến tiến độ, chất lượng, an toàn của công trình

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, 28 - 35 tuổi

- Sức khoẻ: Tốt, làm việc tại Đà Nẵng

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

- Chứng chỉ: Chứng chỉ giám sát (nếu có)

- Kinh nghiệm: từ 03 năm làm việc trong việc giám sát theo dõi thi công công trình

Tại Công Ty TNHH Universe Media Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Universe Media Vietnam

