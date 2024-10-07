Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Tạo và duy trì ứng dụng web chất lượng cao bằng Golang. Hợp tác với các nhóm khác (Backend, Product Designer, QA/QC, ...) để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Phân tích yêu cầu, thiết kế và phát triển các chức năng dựa trên yêu cầu của sản phẩm; Không ngừng tối ưu hóa sản phẩm và quy trình phát triển, xác định và khắc phục sự cố, cải thiện tính ổn định và tính sẵn có của sản phẩm Sẵn sàng đi onsiste tại các địa điểm: Cầu Giấy, Ngô Quyền, Nguyễn Chí Thanh,...

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết vững chắc về toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm với nhóm công nghệ phát triển Golang và sẵn sàng học các ngôn ngữ lập trình khác. Có kinh nghiệm về SQL (PostgreSQL, mySQL, MongoDB, v.v.). Kinh nghiệm làm việc với Linux. Có kinh nghiệm về một trong các lĩnh vực sau là một lợi thế: Python, Go Hiểu kịch bản Shell (Bash, PowerShell, v.v.) Hiểu các hệ thống có tính sẵn sàng cao và có khả năng mở rộng (DockerSwam, Kubernetes, v.v.) Kinh nghiệm làm việc với Microservices Có kỹ năng giải quyết vấn đề xuất sắc và có tính phân tích. Có khả năng học hỏi nhanh và quản lý bản thân một cách độc lập.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương từ 1-2 lần/năm. Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ Tết, 2/9, sinh nhật công ty,... Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 6 triệu/ người), teambuilding (2 -3 lần/năm). Tham gia BHXH đầy đủ, thm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,... Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,... Phụ cấp đứng lớp, cùng các giải thưởng Đào tạo: Ngôi sao học tập tháng, Gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt học tập năm, nhuận bút...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.