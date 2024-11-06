Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà KeangNam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 40 Triệu

Tham gia nghiên cứu, phát triển các giải pháp an ninh mạng.

Tham gia phát triển các sản phẩm phần mềm của công ty

Thực hiện tối ưu về mặt kiến trúc hiệu năng cho các hệ thống lớn

Nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới vào phát triển sản phẩm (microservice, cloud native, CI/CD)

Làm việc theo mô hình Agile - Scrum

Làm việc với nhiều dự án mới, công việc mới.

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chính quy, chuyên ngành CNTT hoặc các ngành có liên quan

Lập trình tốt, đặc biệt ngôn ngữ Golang: từ 4 năm kinh nghiệm

Có từ 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý (ưu tiên mạnh về quản lý, bao quát dự án hơn là technical)

Có hiểu biết về 1 nguyên tắc lập trình (nguyên tắc SOLID,….)

Tư duy tốt, nắm bắt công nghệ nhanh.

Có khả năng Sử dụng tốt các công cụ phục vụ triển khai CI/CD.

Có khả năng xử lý Concurency

Nắm được nguyên lý hoạt động cơ bản của Docker, cách build, run, publish image, expose port (hiểu cơ chế layer caching khi build docker image)

Nắm được kiến thức cơ bản về Network: Giao thức mạng, Mã hóa/giải mã, Xử lý đa kết nối, dữ liệu tần suất cao.

Có kiến thức Design pattern và thiết kế hệ thống

Am hiểu, có kinh nghiệm thực tế với các dự án chạy theo mô hình Agile/Scrum.

Có khả năng lãnh đạo, giao tiếp tốt, support team

Ưu tiên ứng viên (không yêu cầu tất cả):

Biết sử dụng công nghệ NoSQL, Redis, Kafka.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ: Jenkins, kubernetes, Docker

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh: Up 40M gross (Offer phù hợp theo đánh giá năng lực và expect)

Up 40M gross (Offer phù hợp theo đánh giá năng lực và expect)

Trang phục thoải mái theo phong cách yêu thích của bạn.

Được hưởng Full lương, full chế độ ngay từ ngày đầu Onboarding

NMS care” bảo hiểm dành riêng cho nhân viên NMS: chính Sách bảo hiểm Bảo Việt dành riêng cho nhân viên khi đi khám nội trú (áp dụng cho nhân viên có thâm niên từ 8 tháng trở lên)

Nghỉ mát, du lịch tránh nắng ngày hè – gắn kết nhân viên: Theo chính sách của công ty (vào tháng 5-6 hàng năm)

Lương tháng 13, thưởng Lễ, tết, sinh nhật cho nhân viên.

Môi trường làm việc cởi mở năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng ở mọi cấp, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Văn phòng xanh, không gian mở, hiện đại tiêu chuẩn quốc tế.

Được tiếp cận với quy trình phát triển phần mềm và triển khai chuyên nghiệp

Có cơ hội được xét nâng lương hàng năm, tuỳ vào kết quả công việc

Có cơ hội được thử sức ở lĩnh vực chuyên sâu, sản phẩm cạnh tranh toàn cầu góp phần thay đổi xã hội

Được cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc.

Chính sách cho người lao động tuân theo “Bộ luật lao động” tại Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin