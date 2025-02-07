Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Techcom Securities (Tcbs) làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Techcom Securities (Tcbs)
- Hà Nội: 6 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 700 - 1,500 USD
Team Marketing của TCBS bao gồm những con người năng động, sáng tạo với background từ thiết kế, đầu tư tài chính, phân tích số liệu, đến tổ chức sự kiện. Chúng tôi xoay quanh một mục tiêu duy nhất là Khách hàng là trên hết. Người chịu trách nhiệm về mặt hình ảnh của TCBS sao cho thật giản đơn và rành mạch, người phát triển các dự án marketing sản phẩm, người viết truyện, người chụp ảnh. Tất cả chúng tôi cùng hướng tới một mục tiêu là chia sẻ câu chuyện của TCBS trên những kênh khác nhau. Học hỏi và lớn cùng TCBS.
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Đây là cơ hội để bạn trở thành một thành viên trong đội ngũ đầu tư sáng tạo và uy tín hàng đầu Việt Nam!
Trách nhiệm bao gồm, nhưng không giới hạn:
• Hợp tác với nhóm Trải nghiệm người dùng để thiết kế các tài liệu marketing in ấn và online cho các sản phẩm, dịch vụ mới của TCBS
• Sáng tạo những infographics hấp dẫn và trực quan cho các kênh mạng xã hội
• Phát triển những công cụ truyền thông đơn giản, rõ ràng, làm cho các sản phẩm và dịch vụ đáng nhớ và hướng khách hàng tới hành động cụ thể
• Đề xuất những sáng kiến mới để truyền đạt thông điệp tới người dùng
Với Mức Lương 700 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Techcom Securities (Tcbs) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Techcom Securities (Tcbs)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
