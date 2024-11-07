Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty cổ phần Gió media làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 300 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Thiết kế ấn phẩm cho KOLs, creators, đối tác của công ty

Thiết kế ấn phẩm cho chương trình, sự kiện công ty

Sáng tạo hình ảnh cho các kênh digital

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng mục tiêu truyền thông và quảng bá thương hiệu

Công việc khác theo sự phân công của leader

Tư duy sáng tạo, có gu thẩm mỹ tốt, khả năng đưa ra các ý tưởng độc đáo và mới mẻ.

Có tư duy tốt về bố cục, màu sắc, có tâm trong từng sản phẩm

Thành thạo phần mềm Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

Chủ động và trách nhiệm: Quản lý tốt thời gian và công việc, đảm bảo chất lượng và deadline sản phẩm cuối cùng

Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Tại Công ty cổ phần Gió media Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cố định: 7.000.000- 10.000.000 VNĐ/tháng.

Thưởng năm( ngày lễ, Tết dương, Tết âm,...)

Phụ cấp và các khoản tài trợ: Theo quy chế công ty

Phụ cấp và các khoản tài trợ:

Hỗ trợ đồng phục

Quà tặng sinh nhật hoặc tổ chức liên hoan ngọt

Phụ cấp ăn trưa, xăng/xe: 1.000.000

Các quyền lợi bổ sung khác:

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật hiện hành.

Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm

Được hưởng lương tháng 13, chế độ tham quan, nghỉ mát, teambuilding 3 lần mỗi năm( du xuân, du lịch hè, sinh nhật công ty)

Review tăng lương mỗi 3-6 tháng 1 lần

Được tiếp cận các chương trình đào tạo và nguồn lực hỗ trợ phát triển cá nhân theo quy chế của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gió media

