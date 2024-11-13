Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Belie làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation

Thực hiện các yêu cầu khác do cấp trên đưa ra

Yêu Cầu Công Việc

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí thiết kế bao bì sản phẩm: mỹ phẩm, dược phẩm,... hoặc các vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo kỹ năng: Thiết kế 2D, có lợi thế nếu biết thêm thiết kế 3D, After Effects

Có tư duy thẩm mỹ tốt, thường xuyên cập nhật các xu hướng thiết kế truyền thông mới

Có hiểu biết, hứng thú về mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Có Laptop (là một lợi thế)

Đã có kinh nghiệm phát triển dòng sản phẩm mới

Quyền Lợi Được Hưởng

Được thể hiện bản thân, kinh nghiệm và ý tưởng nhằm cải thiện hiệu quả công việc

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)

Được xét duyệt đánh giá định kỳ 1 lần/năm

Quỹ giao lưu nhân viên teambuilding hàng tháng. Ưu đãi mua hàng nội bộ 40-50%

Thưởng lương tháng 13. Thưởng kinh doanh. Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, tiệc cuối năm

Du lịch 1 lần/năm

Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển

