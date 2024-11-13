Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Belie làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty Cổ phần Belie
Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 18 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
Thực hiện các yêu cầu khác do cấp trên đưa ra
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí thiết kế bao bì sản phẩm: mỹ phẩm, dược phẩm,... hoặc các vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo kỹ năng: Thiết kế 2D, có lợi thế nếu biết thêm thiết kế 3D, After Effects
Có tư duy thẩm mỹ tốt, thường xuyên cập nhật các xu hướng thiết kế truyền thông mới
Có hiểu biết, hứng thú về mỹ phẩm, thực phẩm chức năng
Có Laptop (là một lợi thế)
Đã có kinh nghiệm phát triển dòng sản phẩm mới
Tại Công ty Cổ phần Belie Thì Được Hưởng Những Gì
Được thể hiện bản thân, kinh nghiệm và ý tưởng nhằm cải thiện hiệu quả công việc
Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)
Được xét duyệt đánh giá định kỳ 1 lần/năm
Quỹ giao lưu nhân viên teambuilding hàng tháng. Ưu đãi mua hàng nội bộ 40-50%
Thưởng lương tháng 13. Thưởng kinh doanh. Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, tiệc cuối năm
Du lịch 1 lần/năm
Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Belie
