Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 17 ngõ 34 Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Công việc chủ yếu: thiết kế đồ họa liên quan tới lĩnh vực Tổ chức sự kiện.
- Đảm nhiệm thiết kế nhận diện hình ảnh cho các dự án của công ty và đối tác. Ví dụ: Thiết kế logo, thiết kế các ấn phẩm, bộ nhận diện Văn phòng, banner quảng cáo, chụp ảnh sự kiện,...
- Hỗ trợ thiết kế cho các phòng ban theo sự phân công của Quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chuyên cần, có tinh thần học hỏi và chia sẻ.
- Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế các trường ĐH chính quy.
- Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa: Adobe Illustrator , Adobe Photoshop (áp dụng cho 90% khối lượng công việc). Biết sử dụng thêm các phần mềm như: Adobe Indesign, Corel Draw...và các phần mềm 3D, chỉnh sửa video, sử dụng máy ảnh là lợi thế.
- Ưu tiên ứng viên có khả năng tổ chức, triển khai công việc độc lập và quản lý thời gian tốt.
- Ứng viên gửi CV có đính kèm sản phẩm đã Thiết kế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 10.000.000 - 17.000.000đ. Xét tăng lương sau 6 tháng hoặc 1 năm (dựa theo quá trình và kết quả làm việc)
- Thưởng lương tháng 13, thưởng đánh giá sau mỗi 6 tháng, thưởng các ngày lễ Tết.
- Hỗ trợ chi phí công tác, điện thoại, xăng xe, ăn trưa.
- Chế độ ngày phép theo quy định.
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương thực tế.
- Được đi nghỉ mát, du lịch nước ngoài, team building hàng năm.
- Được đào tạo trong quá trình công tác để đáp ứng yêu cầu làm việc.
- Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, nhiều cơ hội phát triển & thăng tiến
- Thời gian làm việc từ T2 - sáng T7, Từ Thứ 2 - đến Thứ 6: 8h - 17h30, và Thứ 7: 8h30 - 11h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 17, Ngõ 34, Đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

