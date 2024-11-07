Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty CP Quà tặng sáng tạo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty CP Quà tặng sáng tạo Việt Nam
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu đô thị Ecopark, Văn Giang
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
+ Thiết kế in ấn các sản phẩm quà tặng theo yêu cầu.
+ Đưa ra ý tưởng và thiết kế các sản phẩm quảng cáo.
+ Thiết kế catalog và các bộ giải pháp quà tặng.
Thời gian làm việc: T2 – sáng T7, 8h – 17h
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi từ 20-30 tuổi
- Thành thạo các phần mềm đồ họa như: AI/Corel, PTS...
- Có Khả năng tư duy sáng tạo
- Trung thực, chăm chỉ, hòa đồng, biết lắng nghe và cầu tiến.
Tại Công ty CP Quà tặng sáng tạo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho công việc.
- Được làm việc trong môi trường sáng tạo, thân thiện, năng động.
- Mức lương: Lương cứng 8-15 triệu (tùy theo năng lực) + Thưởng theo chương trình.
- Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.
- Nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động (BHYT & BHXH) và các phúc lợi của Cty: Du lịch, thưởng tết, thưởng ngày lễ,...
- Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Quà tặng sáng tạo Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
