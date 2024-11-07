Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty CP Quà tặng sáng tạo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Ecopark, Văn Giang

+ Thiết kế in ấn các sản phẩm quà tặng theo yêu cầu.

+ Đưa ra ý tưởng và thiết kế các sản phẩm quảng cáo.

+ Thiết kế catalog và các bộ giải pháp quà tặng.

Thời gian làm việc: T2 – sáng T7, 8h – 17h

- Độ tuổi từ 20-30 tuổi

- Thành thạo các phần mềm đồ họa như: AI/Corel, PTS...

- Có Khả năng tư duy sáng tạo

- Trung thực, chăm chỉ, hòa đồng, biết lắng nghe và cầu tiến.

Tại Công ty CP Quà tặng sáng tạo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho công việc.

- Được làm việc trong môi trường sáng tạo, thân thiện, năng động.

- Mức lương: Lương cứng 8-15 triệu (tùy theo năng lực) + Thưởng theo chương trình.

- Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.

- Nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài với Công ty.

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động (BHYT & BHXH) và các phúc lợi của Cty: Du lịch, thưởng tết, thưởng ngày lễ,...

- Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Quà tặng sáng tạo Việt Nam

