Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ZOTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 M4 TT6, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai

Thiết kế hình ảnh trên kênh Digital marketing (Shopee, Facebook,Tiktok...)

Lên ý tưởng thiết kế gian hàng TMĐT(chương trình khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm...) cho gian hàng.

Lập kế hoạch và sáng tạo nội dung thiết kế hình ảnh, video;

Chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm, thiết kế banner/poster cho các kênh Social;

Lên ý tưởng, edit video cơ bản

Thiết kế Style mẹ bé.

Ứng viên Nữ, từ 21 - 30 tuổi

Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm

Tốt nghiệp các ngành có liên quan đến Thiết kế đồ họa, Truyền thông marketing hoặc kỹ thuật;

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, video: Photoshop, Canva , Capcut PC;

Tư duy thẩm mỹ tốt, biết cập nhật xu hướng thiết kế mới

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ZOTEX Thì Được Hưởng Những Gì

Được quản lý vận hành các ShopMall đang tăng trưởng tốt

Hưởng các chế độ phúc lợi (thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13,...), BHXH đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ZOTEX

