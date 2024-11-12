Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ZOTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ZOTEX
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 10 M4 TT6, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thiết kế hình ảnh trên kênh Digital marketing (Shopee, Facebook,Tiktok...)
Lên ý tưởng thiết kế gian hàng TMĐT(chương trình khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm...) cho gian hàng.
Lập kế hoạch và sáng tạo nội dung thiết kế hình ảnh, video;
Chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm, thiết kế banner/poster cho các kênh Social;
Lên ý tưởng, edit video cơ bản
Thiết kế Style mẹ bé.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên Nữ, từ 21 - 30 tuổi
Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm
Tốt nghiệp các ngành có liên quan đến Thiết kế đồ họa, Truyền thông marketing hoặc kỹ thuật;
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, video: Photoshop, Canva , Capcut PC;
Tư duy thẩm mỹ tốt, biết cập nhật xu hướng thiết kế mới
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc
Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm
Tốt nghiệp các ngành có liên quan đến Thiết kế đồ họa, Truyền thông marketing hoặc kỹ thuật;
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, video: Photoshop, Canva , Capcut PC;
Tư duy thẩm mỹ tốt, biết cập nhật xu hướng thiết kế mới
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ZOTEX Thì Được Hưởng Những Gì
Được quản lý vận hành các ShopMall đang tăng trưởng tốt
Hưởng các chế độ phúc lợi (thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13,...), BHXH đầy đủ theo quy định
Hưởng các chế độ phúc lợi (thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13,...), BHXH đầy đủ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ZOTEX
