Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT6/16A1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Lên ý tưởng và thiết kế quảng cáo Digital: Banner, Cover, Poster....

- Lên ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm offline: Poster, tờ rơi. standee. backdrop,...

- Hỗ trợ cùng triển khai các chương trình Marketing/PR, các sự kiện, chiến dịch chung của bộ phận Marketing

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Có Laptop cá nhân

- Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

- Chịu được áp lực công việc

- Trung thực, kỹ tính, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập cạnh tranh từ 9.000.000 - 12.000.000 đ tùy năng lực, bao gồm lương cứng 6.000.000 - 8.000.000 đ + thưởng KPI.

- Review tăng lương 06 tháng 01 lần.

- Lương tháng 13 và thưởng năm theo tình hình kinh doanh của công ty.

- Hỗ trợ ăn trưa tại bếp ăn công ty.

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH và phúc lợi theo quy định nhà nước.

- Được tham gia đào tạo, nâng cao chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm việc.

- Hòa nhập môi trường làm việc trẻ, năng động, gắn kết.

- Thăm quan, nghỉ mát theo năm, khám sức khỏe định kỳ.

- Tham dự các sự kiện CSSK cộng đồng hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM

