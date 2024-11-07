Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BT6/16A1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Lên ý tưởng và thiết kế quảng cáo Digital: Banner, Cover, Poster....
- Lên ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm offline: Poster, tờ rơi. standee. backdrop,...
- Hỗ trợ cùng triển khai các chương trình Marketing/PR, các sự kiện, chiến dịch chung của bộ phận Marketing
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có Laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
-Thu nhập cạnh tranh từ 9.000.000 - 12.000.000 đ tùy năng lực, bao gồm lương cứng 6.000.000 - 8.000.000 đ + thưởng KPI.
- Review tăng lương 06 tháng 01 lần.
- Lương tháng 13 và thưởng năm theo tình hình kinh doanh của công ty.
- Hỗ trợ ăn trưa tại bếp ăn công ty.
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH và phúc lợi theo quy định nhà nước.
- Được tham gia đào tạo, nâng cao chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm việc.
- Hòa nhập môi trường làm việc trẻ, năng động, gắn kết.
- Thăm quan, nghỉ mát theo năm, khám sức khỏe định kỳ.
- Tham dự các sự kiện CSSK cộng đồng hàng tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM
