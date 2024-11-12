Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 02 ngõ 86 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông, quảng cáo cho nhà hàng, khách sạn của công ty

- Thiết kế các sản phẩm truyền thông online như banner, hình ảnh, flash, popup...cho các chương trình, ưu đãi, khuуến mại, sự kiện...

- Thiết kế catalogue, Logo, Card, Letter, bộ nhận diện thương hiệu...

- Công việc cụ thể theo sự phân công của Trưởng phòng marketing

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ có ít nhất 2-5 năm kinh nghiệm thiết kế

- Ưu tiên ứng viên có khả năng chụp hình, dựng clip/video

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm thiết kế trong lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng, khách sạn

- Có khả năng tưởng tượng, tư duy, sáng tạo tốt

- Sử dụng thành thạo các phần mềm photoshop, corel draw hoặc Illustrator, indesign.

Tại Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp

- Lương thỏa thuận từ 10-15 triệu tùy theo kinh nghiệm+ thưởng service charge

- Phụ cấp ăn trưa hàng tháng

- Tuần nghỉ 1 ngày, 1 ngày phép/tháng

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo Luật lao động và quy định của công ty.

- Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước

- Hưởng đầy đủ các chế độ của công ty như thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, quà dịp lễ, tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin