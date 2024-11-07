Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Công ty Cổ phần Funtap
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
Công ty Cổ phần Funtap

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty Cổ phần Funtap

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Đến 25 Triệu

- Thực hiện Animation và VFX cho game 2D bao gồm Nhân vật, UI, Background...
- Phối hợp với các thành viên trong team (Game Designer, Artist, Developer,..) để hoàn thiện và tối ưu game.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí VFX/Animator, UI là chủ yếu
- Ưu tiên ứng viên mạnh về VFX.
- Có nền tảng và làm tốt VFX cho Game, làm được FX particle cơ bản cho Game.
- Biết sử dụng Spine/ After effect/ Unity hoặc các phần mềm tương tự để làm VFX và Animation.
- Nắm vững các nguyên tắc trong chuyển động nhân vật, có cảm nhận về chuyển động tốt (gia tốc, trọng lực...)
- Có kiến thức chuyên sâu miêu tả tính cách nhân vật (Personality): facial expression, body language,...
- Sử dụng Photoshop cơ bản.
- Biết paint 2D (vẽ bổ sung) là lợi thế.
- Yêu thích game nói chung và game mobile nói riêng, đặc biệt là dòng game Midcore trên mobile.
- Tinh thần làm chủ công việc, cầu tiến, ham học hỏi.
- Có khả năng giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt.

Tại Công ty Cổ phần Funtap Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương up to 25 Triệu thỏa thuận theo năng lực, review lương định kỳ.
- Chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.
- Đào tạo và các chương trình văn hóa nội bộ
- Profit share hấp dẫn theo doanh thu
- Nghỉ phép 12 ngày/năm
- Thời gian làm việc linh hoạt, không cần chấm công: Thứ 2 - thứ 6 (9h - 18h00) và 2-3 sáng thứ 7 cách tuần (remote),
- Ngoài ra công ty còn có các CLB chăm lo sức khỏe thể chất tinh thần cho CBNV: Yoga, bóng đá, thư viện đọc sách...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Funtap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Funtap

Công ty Cổ phần Funtap

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

