Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 62 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội., Cầu Giấy

1. Thiết kế brochure, catalogue, các vật phẩm, ấn phẩm và in ấn phục vụ các chương trình truyền thông và sale promotion, truyền thông nội bộ...

2. Chỉnh sửa hình ảnh; hiệu chỉnh hình ảnh truyền thông; thiết kế banner quảng cáo/ background, standee cho website/event...

3. Nắm rõ các thông số/chi tiết để làm việc trực tiếp với xưởng sản xuất in ấn; đưa ra sản phẩm hoàn chỉnh.

4. Hỗ trợ các bộ phận khác (PR/ Digital/ In-outdoor/ Media) dựng phim trong Khối thực hiện thiết kế cho các ấn phẩm, Video clip vật phẩm liên quan.

5. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ban giám đốc

- Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa, mỹ thuật ứng dụng hoặc các chuyên ngành khác liên quan

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về thiết kế đồ họa, biết chụp ảnh và dàn dựng video ở mức cơ bản

- Thành thạo các phần mềm hỗ trợ thiết kế đồ họa của Adobe và Corel (Photoshop, IIIustrator, InDesign, CorelDRAW...).

- Khả năng lên ý tưởng tốt, tiếp thu công việc nhanh, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao

- Tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, năng động & sáng tạo trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ: 9 tr - 15 tr hoặc thỏa thuận theo năng lực ứng viên

