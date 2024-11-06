Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BT1
- 16 Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57
- Tổng cục V, Bộ Công An, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Thiết kế sản phẩm phục vụ cho hoạt động marketing online: Ảnh đăng facebook, website, youtube...;
Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: standee, banner, thư mời, tờ rơi, voucher,...;
Tham gia vàoviệc thiết kế các ấn phẩm truyền thông nội bộ công ty;
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp;
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận;
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 tháng;
Có tư duy thẩm mỹ tốt, năng động, sáng tạo, ham học hỏi, trung thực và trách nhiệm trong công việc;
Sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế AI, PTS, Adobe Premiere...;
Ưu tiên ứng viên học chuyên ngành thiết kế đồ họa; FPT
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm;
Thu nhập: 2.000.000 – 4.000.000 VNĐ
2.000.000 – 4.000.000 VNĐ
Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiệt huyết, hoà đồng và thúc đẩy tính sáng tạo;
Cơ hội phát triển bản thân, trở thành nhân viên chính thức...
Tham gia các hoạt động giao lưu của công ty như du lịch, workshop, liên hoan, ...;
Tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng;
Thời gian làm việc 08h-12h hoặc 13h30-17h30 ( Từ T2-T6 và 2 T7 trong tháng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN
