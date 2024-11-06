Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT1 - 16 Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57 - Tổng cục V, Bộ Công An, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Thiết kế sản phẩm phục vụ cho hoạt động marketing online: Ảnh đăng facebook, website, youtube...;

Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: standee, banner, thư mời, tờ rơi, voucher,...;

Tham gia vàoviệc thiết kế các ấn phẩm truyền thông nội bộ công ty;

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp;

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận;

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 tháng;

Có tư duy thẩm mỹ tốt, năng động, sáng tạo, ham học hỏi, trung thực và trách nhiệm trong công việc;

Sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế AI, PTS, Adobe Premiere...;

Ưu tiên ứng viên học chuyên ngành thiết kế đồ họa; FPT

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm;

Thu nhập: 2.000.000 – 4.000.000 VNĐ

2.000.000 – 4.000.000 VNĐ

Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiệt huyết, hoà đồng và thúc đẩy tính sáng tạo;

Cơ hội phát triển bản thân, trở thành nhân viên chính thức...

Tham gia các hoạt động giao lưu của công ty như du lịch, workshop, liên hoan, ...;

Tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng;

Thời gian làm việc 08h-12h hoặc 13h30-17h30 ( Từ T2-T6 và 2 T7 trong tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin