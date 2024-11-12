Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Tóc Kẹp Capelli làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Tóc Kẹp Capelli
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 70 Trần Quang Diệu, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế các ấn phẩm online: Ấn phẩm truyền thông social, E-commerce, Key Visual cho các chiến dịch truyền thông cho thương hiệu,...
Thiết kế các ấn phẩm offline: Poster, Banner tại cửa hàng, Packaging,...
Phối hợp cùng Content Marketing để tạo ra thiết kế cuối cùng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các phần mềm đồ hoạ: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,...
Ưu tiên ứng viên có background về thiết kế, hội hoạ, mỹ thuật,... và có kinh nghiệm thiết kế cho các ấn phẩm truyền thông Online/Offline
Có gu thẩm mỹ, sáng tạo và có khả năng xây dựng concept, truyền tải nội dung qua thiết kế
Có laptop, smartphone, phương tiện đi lại
Ưu tiên ứng viên có background về thiết kế, hội hoạ, mỹ thuật,... và có kinh nghiệm thiết kế cho các ấn phẩm truyền thông Online/Offline
Có gu thẩm mỹ, sáng tạo và có khả năng xây dựng concept, truyền tải nội dung qua thiết kế
Có laptop, smartphone, phương tiện đi lại
Tại Tóc Kẹp Capelli Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực (Gồm lương cứng và thưởng dựa trên hiệu quả công việc)
Được sáng tạo, triển khai các ý tưởng và concept theo ý tưởng của bản thân, đưa vào thử nghiệm những ý tưởng mới
Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân
Được sáng tạo, triển khai các ý tưởng và concept theo ý tưởng của bản thân, đưa vào thử nghiệm những ý tưởng mới
Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tóc Kẹp Capelli
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI