Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Tóc Kẹp Capelli làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 70 Trần Quang Diệu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế các ấn phẩm online: Ấn phẩm truyền thông social, E-commerce, Key Visual cho các chiến dịch truyền thông cho thương hiệu,...

Thiết kế các ấn phẩm offline: Poster, Banner tại cửa hàng, Packaging,...

Phối hợp cùng Content Marketing để tạo ra thiết kế cuối cùng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các phần mềm đồ hoạ: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,...

Ưu tiên ứng viên có background về thiết kế, hội hoạ, mỹ thuật,... và có kinh nghiệm thiết kế cho các ấn phẩm truyền thông Online/Offline

Có gu thẩm mỹ, sáng tạo và có khả năng xây dựng concept, truyền tải nội dung qua thiết kế

Có laptop, smartphone, phương tiện đi lại

Tại Tóc Kẹp Capelli Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực (Gồm lương cứng và thưởng dựa trên hiệu quả công việc)

Được sáng tạo, triển khai các ý tưởng và concept theo ý tưởng của bản thân, đưa vào thử nghiệm những ý tưởng mới

Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tóc Kẹp Capelli

