Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 3 Triệu

Mức lương 30 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: NO1T3 khu ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

- Phối hợp triển khai thiết kế các key visual, POSM, catalogue, profile,... cho chiến dịch bán hàng, marketing, sự kiện nội bộ, ...

- Thực tập lên ý tưởng và phối hợp triển khai thực hiện các sản phẩm media truyền thông (poster, video, clip, infographics.....)

- Thực chiến thiết kế 2D, Banner, Poster, tờ rơi, hình ảnh fanpage, website, ...

- Đóng góp ý tưởng về concept, logo thương hiệu

CHỈ DUYỆT CÁC CV CÓ ĐÍNH KÈM LINK SẢN PHẨM, CÁC ỨNG VIÊN NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHẢI CÓ LINK SẢN PHẨM XEM ĐƯỢC TRONG CV ĐỂ CÓ THỂ ĐÁNH GIÁ TAY NGHỀ

- Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên sinh viên/fresher ngành

- Thiết kế đồ họa hoặc các cá nhân có định hướng về lĩnh vực thiết kế

- Biết sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa (PTS - Ai..)

Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Được training phát triển kỹ năng chuyên môn, sử dụng các phần mềm chuyên dụng

- Được triển khai thực tế các Dự án của Công ty

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển

- Hỗ trợ lương: 3tr/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

