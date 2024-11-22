Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thái Nguyên: Toà Tecco Phù Liễn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Quản lý các quy trình nhân sự như: Tuyển dụng, đào tạo
- Duy trì hồ sơ nhân sự đầy đủ và chính xác
- Và làm các công việc khác theo sự phân công của Quản lý
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Ưu tiên nữ sinh năm 2001-1995
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị nhân sự hoặc các ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính nhân sự ít nhất 6 tháng.
- Hiểu biết vững về các quy trình liên quan đến nhân sự.
- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc độc lập.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 9-12 Triệu + Thưởng
- Hưởng đầy đủ BHXH và các chế độ người lao động
- Được tham gia sinh hoạt trong môi trường trẻ, năng động, phát triển, làm việc nhóm; tham gia các hoạt động trải nghiệm, du lịch hàng năm do đơn vị tổ chức;.......
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
