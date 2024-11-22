Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Toà Tecco Phù Liễn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Quản lý các quy trình nhân sự như: Tuyển dụng, đào tạo

- Duy trì hồ sơ nhân sự đầy đủ và chính xác

- Và làm các công việc khác theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên nữ sinh năm 2001-1995

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị nhân sự hoặc các ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính nhân sự ít nhất 6 tháng.

- Hiểu biết vững về các quy trình liên quan đến nhân sự.

- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 9-12 Triệu + Thưởng

- Hưởng đầy đủ BHXH và các chế độ người lao động

- Được tham gia sinh hoạt trong môi trường trẻ, năng động, phát triển, làm việc nhóm; tham gia các hoạt động trải nghiệm, du lịch hàng năm do đơn vị tổ chức;.......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.