Tuyển Hành chính nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 10 Triệu

Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: QL 5, Văn Lâm, Hưng Yên, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Phụ trách công tác liên quan đến công tác ATVSLD
- Phụ trách công tác liên quan đến Phòng cháy chữa cháy
- Phụ trách công tác liên quan đến môi trường
- Phụ trách công tác ISO
- Phụ trách công tác HSE của Công ty

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan.
- Có ít nhất kinh nghiệm 2 năm tại vị trí ứng tuyển.
- Biết lắng nghe, chăm học hỏi, cẩn thận, tỷ mỉ có ý chí cầu tiến trong công việc
- Ngoại hình dễ nhìn.
- Lương hưởng theo năng lực (theo nội quy của công ty & thỏa thuận giữa 2 bên)
- Ưu tiên những ứng viên đã làm việc tại các công ty sản xuất.

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, chế độ phúc lợi đầy đủ
Môi trường làm việc hòa đồng thân thiện
Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Thanh Liêm,Thị Trấn Kiện Kê

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

