Tuyển Hành chính nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: QL 5, Văn Lâm, Hưng Yên, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Phụ trách công tác liên quan đến công tác ATVSLD
- Phụ trách công tác liên quan đến Phòng cháy chữa cháy
- Phụ trách công tác liên quan đến môi trường
- Phụ trách công tác ISO
- Phụ trách công tác HSE của Công ty
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan.
- Có ít nhất kinh nghiệm 2 năm tại vị trí ứng tuyển.
- Biết lắng nghe, chăm học hỏi, cẩn thận, tỷ mỉ có ý chí cầu tiến trong công việc
- Ngoại hình dễ nhìn.
- Lương hưởng theo năng lực (theo nội quy của công ty & thỏa thuận giữa 2 bên)
- Ưu tiên những ứng viên đã làm việc tại các công ty sản xuất.
- Có ít nhất kinh nghiệm 2 năm tại vị trí ứng tuyển.
- Biết lắng nghe, chăm học hỏi, cẩn thận, tỷ mỉ có ý chí cầu tiến trong công việc
- Ngoại hình dễ nhìn.
- Lương hưởng theo năng lực (theo nội quy của công ty & thỏa thuận giữa 2 bên)
- Ưu tiên những ứng viên đã làm việc tại các công ty sản xuất.
Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, chế độ phúc lợi đầy đủ
Môi trường làm việc hòa đồng thân thiện
Du lịch hàng năm
Môi trường làm việc hòa đồng thân thiện
Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI