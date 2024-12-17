Tuyển Hành chính nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: QL 5, Văn Lâm, Hưng Yên, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Phụ trách công tác liên quan đến công tác ATVSLD

- Phụ trách công tác liên quan đến Phòng cháy chữa cháy

- Phụ trách công tác liên quan đến môi trường

- Phụ trách công tác ISO

- Phụ trách công tác HSE của Công ty

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan.

- Có ít nhất kinh nghiệm 2 năm tại vị trí ứng tuyển.

- Biết lắng nghe, chăm học hỏi, cẩn thận, tỷ mỉ có ý chí cầu tiến trong công việc

- Ngoại hình dễ nhìn.

- Lương hưởng theo năng lực (theo nội quy của công ty & thỏa thuận giữa 2 bên)

- Ưu tiên những ứng viên đã làm việc tại các công ty sản xuất.

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, chế độ phúc lợi đầy đủ

Môi trường làm việc hòa đồng thân thiện

Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

