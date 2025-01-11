Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bạc Liêu: - Bạc Liêu - Đồng Tháp - Lâm Đồng, Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

MONDELEZ KINH ĐÔ TÌM KIẾM NHÂN VIÊN BÁN HÀNG KÊNH GT!

NGÀNH HÀNG: Bánh kẹo nhãn hàng Lu, Oreo, Cosy, Solite, AFC, Slide, Bánh mì tươi, …

Khu vực:

- Bạc Liêu (Trung tâm, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Giá Rai)

- Đồng Tháp: Hồng Ngự hoặc Sa Đéc, Lấp Vò

- Bến Tre: TP Bến Tre

- Lâm Đồng: huyện Di Linh hoặc TP Đà Lạt

---------------------------

Mô tả công việc:

• Viếng thăm, chăm sóc giải quyết khiếu nại khách hàng và bán hàng theo tuyến do quản lý chỉ định (có chở hàng)

• Trưng bày sản phẩm

• Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số

• Order đơn hàng NPP giao + chở hàng phủ lẻ

• Báo cáo trực tiếp cho quản lý

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp THPT, khả năng giao tiếp, nhanh nhẹn

- Có điện thoại Android, xe máy di chuyển, chịu khó, có chở hàng

- Thành thật, muốn công việc ổn định

THỜI GIAN LÀM VIỆC: thứ 2 đến thứ 7

Tại Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• THU NHẬP: 13TR - 16TR

• Thưởng tháng, 2 mùa vụ, cuối năm, … lên tới 13 – 16tr/ tháng

• Phúc lợi khác: Bảo hiểm đầy đủ, team building, khám sức khỏe

• Cơ hội phát triển: đánh giá tăng lương hàng năm, đào tạo & huấn luyện định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam

