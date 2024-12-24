Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH SX-TM TÍN PHÁT VIỆT làm việc tại Bạc Liêu thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bạc Liêu: 315 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, TP Bạc Liêu, Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch Kinh doanh của các nhãn hàng Cty đang KD;

- Theo dõi tiến độ thực hiện tình kinh doanh của các nhãn hàng;

- Thực hiện công việc báo cáo tình hình kinh doanh các nhãn hàng;

- Tham mưu đề xuất để phát triển các nhãn hàng;

- Nắm bắt công việc của Admin các nhãn hàng và phụ, hỗ trợ trong các trường hợp cần thiết;

- Trực tiếp làm việc với đối tác tổ chức các chiến dịch phát triển thị trường, hội thảo, hội nghị...

- Tìm thêm những đối tác mới, nguồn hàng mới mang doanh thu và lợi nhuận về cho Cty...

- Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, Trình độ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Kế toán.... hoặc các chuyên ngành có liên quan;

-

- Có khả năng lập kế hoạch; khả năng phân tích, tư duy logic, viết lách tốt.

- Giao tiếp tốt, dạn dĩ, tự tin, năng động....

-Có khả năng phân tích số liệu, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH SX-TM TÍN PHÁT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực, xét lương 1 lần/ năm

- Đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty.

- Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực, xét nâng bậc lương/nâng lương 1 lần/năm

- Đầy đủ các chính sách và chế chế: BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định của Luật Lao động và của Công ty

- Môi trường năng động, cởi mở, ứng dụng công nghệ hiện đại,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX-TM TÍN PHÁT VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin