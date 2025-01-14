Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: theo quy định công ty, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành cửa hàng đạt chỉ tiêu doanh thu

Kiểm soát chất lượng sản phẩm trong cửa hàng làm việc

Order hàng hóa, nguyên liệu trong cửa hàng

Chấm công, sắp xếp ca làm việc cho nhân viên

Thực hiện các báo cáo vận hành

Thực hiện các yêu cầu khác của Cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp/Cao đẳng trở lên

Tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm trong ngành F&B, chuỗi cà phê trong đó có 6 tháng - 1 năm ở vị trí tương đương

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, siêng năng, chăm chỉ

Có trách nhiệm trong công việc

Có kỹ năng quản lý nhóm từ 5-7 nhân sự

Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 8.5 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising

