Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Trung Nguyên Franchising
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Công ty CP Trung Nguyên Franchising

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: theo quy định công ty, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành cửa hàng đạt chỉ tiêu doanh thu
Kiểm soát chất lượng sản phẩm trong cửa hàng làm việc
Order hàng hóa, nguyên liệu trong cửa hàng
Chấm công, sắp xếp ca làm việc cho nhân viên
Thực hiện các báo cáo vận hành
Thực hiện các yêu cầu khác của Cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp/Cao đẳng trở lên
Tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm trong ngành F&B, chuỗi cà phê trong đó có 6 tháng - 1 năm ở vị trí tương đương
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, siêng năng, chăm chỉ
Có trách nhiệm trong công việc
Có kỹ năng quản lý nhóm từ 5-7 nhân sự

Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 8.5 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Trung Nguyên Franchising

Công ty CP Trung Nguyên Franchising

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 82-84 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

