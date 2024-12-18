Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Đồng Nai

- Cà Mau

- Tiền Giang ...và 3 địa điểm khác, Thành phố Cà Mau

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

I/ Quan hệ đối ngoại (50%)
- Tiếp xúc cơ quan nhà nước cấp Huyện. Xin chủ trương đồng ý cho triển khai các hoạt động Marketting và Bán Hàng của công ty.
- Tiếp xúc cơ quan nhà nước cấp xã. Cùng với lãnh đạo xã thực hiện chủ trương của Huyện. Thực hiện tuyên truyền, vận động và phối hợp trong công tác chỉ đạo các ấp/tổ dân phố thực hiện đúng theo chủ trương của công ty.
- Duy trì mối quan hệ thân thiết, gắn bó với cơ quan nhà nước cấp huyện, xã.
II/ Xúc tiến bán hàng (30%)
- Tạo kết nối sâu sắc giữa ban lãnh đạo xã, ấp với đội bán hàng. Lãnh đạo xã, ấp phải thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền nhằm thực hiện việc bán hàng hiệu quả.
- Tiếp nhận yêu cầu của đội bán hàng để phối hợp kịp thời trong công tác chỉ đạo của xã, ấp ở các khu vực mà đội bán mong muốn.
- Cùng với đội bán hàng xúc tiến việc bán hàng để bán được càng nhiều hàng càng tốt.
III/ Xây dựng nguồn nhân lực (20%)
- Trực tiếp tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự phù hợp tại địa phương theo yêu cầu của các phòng ban liên quan.
- Duy trì, kết nối với các đơn vị liên quan tại địa phương để phối hợp tuyển dụng nhân sự phù hợp làm việc tại địa phương.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, Quan hệ công chúng, là một lợi thế.
- Có khả năng nhìn nhận, đánh giá con người.
- Đã có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên về bán hàng B2B, B2B2C.
- Có quan hệ với chính quyền tại địa phương là một lợi thế.
- Kỹ năng sắp xếp, phân bổ công việc khoa học.
-Ưu tiên người sống tại một trong những địa phương trên:
+ Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang
+ Long An, Tiền Giang, Bến Tre
+ Đồng Nai, Bà rịa vũng tàu, Bình Thuận

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập tháng upto 15tr trở lên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà văn phòng Lidaco, Số 19 Đại Từ , Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

